Роспотребнадзор Татарстана о коронавирусе: до марта ограничения не отменят

В Татарстане сейчас наблюдается низкий темп прироста новых случаев заражения COVID-19 – 0,3%. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 19 февраля, отвечая на вопросы на пресс-конференции, руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина отметила, что в республике до марта ни о какой отмене коронавирусных ограничений речи не идет.

Да, по ее словам, в Татарстане сейчас наблюдается низкий темп прироста новых случаев заражения COVID-19 – 0,3%, но говорить о послаблениях рано - эпидемиология инфекционных заболеваний все еще требует наблюдений. И если такая позитивная тенденция сохраниться, то вопрос об отмене ограничений в Татарстане обсудят в начале весны.

Но при этом вряд ли перестанет действовать масочный режим. Зато Роспотребнадзор Татарстана пока точно уверен, что в ближайшее время развлекательным заведениям в республике не разрешат работать до 6.00.

По словам Патяшиной, те же ночные клубы сейчас не имеют такого важного значения для большинства татарстанцев.