Из-за ветра возрастет риск переохлаждений и обморожений: стала известна погода на 23 февраля 2021 года в Татарстане

Свои коррективы также внесет и умеренный северо-восточный ветер с порывами 8-13 м/с. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На протяжении все недели Татарстан находится в очень холодной воздушной массе - среднесуточные температуры на 10-15 градусов ниже нормы. В районах, которые находятся в низинах, при прояснениях и вовсе дел доходило до 38 градусов мороза. И, по всем прогнозам, такая ситуация сохранится еще надолго, в том числе в День защитника Отечества. Стала известна погода на 23 февраля 2021 года в Татарстане.

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, 23 февраля в республике ночью ожидается от -30 до -35, а в низинах до -38 градусов, а днем от -22 до -27. При этом будет умеренный северо-восточный ветер с порывами 8-13 м/с.

- Это приведет к ощущениям еще более низких температур и увеличению риска переохлаждений и обморожений, - предупредили в Гидрометцентре Татарстана. - Аномально-холодная погода без осадков сохранится до 26 февраля.

В свою очередь до наступления Дня защитника Отечества, в частности, 20 февраля (суббота) в регионе ночью прогнозируется от -21 до -26, а при прояснениях до -31 градуса, небольшой снег. Днем же осадков не ожидается, а температура воздуха будет в пределах от -15 до -20.

В воскресенье и понедельник - 21 и 22 февраля, Татарстан окажется под влиянием обширного малооблачного антициклона, пришедшего с севера. Ночью и утром на территории республики прогнозируется от -24 до -31, местами до 37 градусов мороза, днем от -17 до -24.