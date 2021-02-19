Помимо всего прочего, в городе 23 февраля мужчины до 25 лет, а также военнослужащие, смогут бесплатно посетить ФОКи, бассейны и ледовые дворцы. Фото: Мария АНАНОВА

В столице Марий Эл празднование начнется уже с этой пятницы, 19 февраля. «Комсомолка» публикует подробную программу торжественных мероприятий на День защитника Отечества 23 февраля 2021 года в Йошкар-Оле.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. ЛЕНИНА

19 февраля в 16.00 там состоится праздничный концерт «Святое дело — Родине служить».

23 февраля на наружном экране с 14.00 до 21.00 будут демонстрировать видео-поздравление «Подарок мужчинам».

Кроме того, до 23 февраля включительно во Дворце культуры им. Ленина открыта выставка детского рисунка «Спасибо тебе, солдат!» и работает фотовыставка «Мы армия страны — Мы армия народа».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Там торжества так же начнутся с 19 февраля. Так, в субботу в 16.00 во Дворце начнется информационно-познавательная программа «Сердце в форме звезды».

Далее 20 февраля в 17.30 там начнется праздничный концерт «Могучая армия великой страны».

После 21 февраля с 9.00 во Дворце стартует открытое первенство регионального отделения ОФСОО «Объединенная федерация панкратиона России» по спортивной борьбе «Панкратион».

Запланировано там и проведение турнира по гиревому спорту, посвященного Дню защитника Отечества. Соревнования запланированы на 22 февраля, начало в 9.00.

Также с 19 по 26 февраля во Дворце работает выставка рисунков «Открытка любимому папе».

ПАРК ПОБЕДЫ

23 февраля там в 10.00 начнется забег, посвященный Дню защитника Отечества, в рамках 70-дневного Межрегиональный зимнего челленджа «Горячий снежок / HotSnowflakes».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

В нем ежедневно – с 21 по 23 февраля, с 12.00 до 14.00 будет проходить интерактив «Февральские старты».

Кроме того, отдельно 21 февраля в 13.00 там запланирован фолк-час «Богатырский разгуляй».

А 22 и 23 февраля спортивная игра «Зарница» - с 13.00.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ.XXX-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Во Дворце 22 февраля пройдет музыкально-поэтическая композиция «Доблестные сыны России» с участием творческого объединения «Гармония» и вокальной студии «Созвучие сердец». Начало в 12.00.

Спустя же четыре часа - в 16.00, там запланирован концерт группы «Отечество» (Саранск).

Отметим, что в 23 февраля в Йошкар-Оле мужчины до 25 лет и военнослужащие смогут бесплатно посетить ФОКи, бассейны и ледовые дворцы.