В Татарстане организаторов митингов обязали указывать свои банковские счета

В этот четверг, 18 февраля, на заседании Госсовета Татарстана депутаты рассмотрели внесение изменений в республиканский закон об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.Согласно им, в частности, в заявлении на проведение таких публичных акций надо указывать сведения о формах и методах организации их санитарного обслуживания, а также банковский счет организатора, который он использует для сбора денег на тот же митинг. Последнее, правда, касается только тех случаев, когда предполагаемое количество участников превышает 500 человек.Несмотря на то, что все эти изменения в республиканский закон надо было внести для его приведения в соответствии с федеральным, у депутатов КПРФ возникли возражения.- В России новая политическая, экономическая и законодательная ситуация, - отметил руководитель фракции Хафиз Миргалимов, - Для проведения митинга не требуется ни одной копейки. Все делают социальные сети. А мы требуем указания счета».По его словам, принятие этого законопроекта нужно отложить и еще раз обсудить его.- Законопроект, который мы рассматриваем сегодня, ничего не запрещает, лишь учитывает требования федерального закона, - ответил Миргалимову спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, - Правовой акт упорядочивает проведение митингов и шествий, повышает ответственность организаторов. Ничего страшного в том, что мы будем знать, из каких средств финансировалось мероприятие численностью более 500 человек, нет. Кроме того, закон решает вопросы безопасности, предусматривает оказание медицинской помощи и санитарное обслуживание.В итоге за внесение указанных изменений в республиканский закон о митингах проголосовал 71 депутат, восемь оказались против и четверо воздержались. Таким образом, законопроект был принят в первом чтении и в целом.