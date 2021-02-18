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Общество

В Татарстане организаторов митингов обязали указывать свои банковские счета

Речь идет об акциях, где предполагаемое количество участников превышает 500 человек
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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