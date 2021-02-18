Три секрета "Конька-Горбунка": актерский ансамбль, компьютерная графика и костюмы

Конек-Горбунок и Иван Фото: принтскрин видео.

Свершилось! На экраны российских кинотеатров вышел "Конёк-Горбунок", которого ждали несколько лет и на создание ленты было потрачено 800 миллионов рублей. Но картины вышла (читай - получилась) по настоящему дорогой и богатой!

Прежде всего, это актерский состав. За самого Конька вещает Павел Деревянко. Не всегда удается уловить характерные ему интонации, но поверьте - это он! Может, он стал таким неузнаваемым благодаря технологии захвата изображения, но именно Деревянко помог и зрителю визуализировать облик того неизвестного науке зверя - Конька-Горбунка.

Забавная пара героев новой сказки Фото: принтскрин видео.

Роль третьего сына Иванушки сыграл 35-летний Антон Шагин, и он настолько убедителен в роли деревенского простачка, что кажется - это роль специально написана для него. Недалекого и завистливого царя сыграл Михаил Ефремов, и сомневаться в его мастерстве не приходится. Особенно рады были зрители во время финальных сцен, когда его персонаж, заключенный в плотный пузырь, улетал из сказочного царства с обещанием вернуться. Очень холодным вышел персонаж Паулины Андреевой - той самой сказочной Царь-Девицы. Холенная красотка откровенно морщит носик узнав, что к ней свататься приехал не принц или витязь какой, а обычный конюший. И - великолепный в своем образе Спальника Ян Цапник! Настоящий Яго - черен, коварный и очень мерзкий. И придется сломать голову, пытаясь угадать, кто же тут Олег Тактаров? Не видите? А он есть! Сбрейте бороду у Воеводы - и получится увидеть.

Воевода, Царь и Спальник Фото: принтскрин видео.

В этом фильме основных три составляющие - актеры, компьютерная графика и костюмы. Эти удивительные кафтаны, сарафаны, кокошники и венцы придумали и создали художники по костюмам Надежда Васильева и Ольга Михайлова. Кстати, сегодня, 18 февраля, в Москве открылась выставка и дизайнеры лично представили около 50 работ, созданных для сказочных персонажей фильма.

Итак, компьютерная графика. Это тот поворот ветра и дыхание одуванчика, про которые мы знаем, но увидеть мы увидеть можем только благодаря великим мастерам компьютерных технологий. Так пред нами встает великолепная кобыла изабелловой масти, та самая, что топтала рожь у старика; и приходит понимание того, откуда у Конька горб на холке. Это разгорающийся жар дыхания Жар-птицы и капризные ноздри Конька. Мы вместе с Иваном можем не только окунуться в синее море и выяснить причины опалы Рыбы-Кит, но и увидим, как выплескиваются наружу те самые проглоченные корабли.

Получился очень интересный фильм для семейного просмотра. Он заявлен с возрастным цензом 6+. И он сделан в лучших отечественных традициях - качественно и со вкусом, почти без отсылов к современности. Если, конечно, не считать сна Царя. Но ведь это же все неправда, что ему снится? Какой "Скубидубида"? Это все просто дурной сон!

Есть и минус - Николай Ершов написал сказку в стихах, а современность переложила все на прямую речь. Честно сказать, мне этого лично не хватало.