Во время собрания жильцов дома №44 на улице Созидателей на пенсионерку-активистку – мать экс-помощницы Филиппа Киркорова Ольги Алексеевой, напали двое неизвестных мужчин. 66-летнюю женщину, избили, пытаясь вырвать из ее рук документы. Она собирала у жильцов своего дома подписи за отказ от услуг управляющей компании (УК) - «УО Жилстройсервис». Нападение частично засняли на видео очевидцы.- Эти трое мужчин никого не стеснялись, они напали на мою мать, которая регистрировала собравшихся, - рассказала «Комсомолке» Ольга Алексеева. - Маму свалил на землю один человек, он же таскал ее по земле, лежащую. Пытался вырвать протокол собрания жильцов. Местные жители отбили маму. Сейчас ее здоровье существенно пошатнулось.На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Причем, по словам директора того самого «УО Жилстройсервиса» Геннадия Бударина, правоохранители прибыли буквально через минуту после обращения очевидцев, но организаторы собрания общаться с ними и составлять заявление по факту нападения отказались.Свое заявление о нападении 66-летняя активистка передала в правоохранительные органы чуть позже. Сделала она это после медосвидетельствования – женщина получила серьезные травмы головы. Тогда и начался официальный поиск нападавших.С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬКак рассказала «Комсомолке» Ольга, проблемы начались после того, как жильцы дома, которому недавно исполнилось 40 лет, решили сменить УК. Услуги, которые оказывали сотрудники «УО Жилстройсервис», людей не устраивали - стены в подъезде облупились, косметического ремонта давно не было, а про капитальный и вовсе никто не заикался. При этом, по словам жильцов дома, когда они стали задавать вопросы по поводу платежек и вписанных в них сумм за капремонт, то им в 20-градусные морозы просто отключили горячую воду.Хотя, по официальной версии УК - тогда поизносился теплорегулятор, который следит за температурой воды. Надо покупать новый, но за его замену, как рассказывают жильцы дома, запросили более 400 тысяч рублей, хотя прибор стоит чуть более 50 тысяч рублей.После этого люди приняли решение - пора менять управляющую компанию. Нашли вариант, провели предварительные переговоры. Осталось оформить все официально - провести собрание жильцов, собрать подписи и уведомить «УО Жилстройсервис» о расторжение договора, а после заключить новый, уже с другой УК.Вот во время этого собрания и произошло нападение на 66-летнюю активистку. На нем, как утверждается, присутствовал и глава администрации Заволжского района Ульяновска Владислав Игонин. Инцидент произошел, можно сказать, на его глазах.«ПРОВОКАЦИОННОЕ ВИДЕО»К слову, директор «УО Жилстройсервис» Геннадий Бударин, в свою очередь, заверяет, что видео с нападением является провокационным и нападавшие на активистку не имеют никакого отношения к возглавляемой им УК.- Данная информация полностью не соответствует действительности, - прокомментировал он инцидент на своей странице в соцсети. - Специалисты управляющей организации, к которым мужчины в кадре не имеют никакого отношения, на данном мероприятии присутствовали официально, данные об этом были внесены в протокол собрания… выбор управляющей компании – право жителей, решение принимается большинством собственников. Чинить какие-либо препятствия, тем более действуя подобным образом, управляющая организация никогда не планировала и не собирается впредь.Тем не менее эту ситуацию в Ульяновске с переходом жильцов от одних коммунальщиков к другим, по словам Ольги Алексеевой, под свой контроль уже взял руководитель Федерального Проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.