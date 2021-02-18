В пятницу, 19 февраля, в прокат выйдет триллер “Аферистка” с Розамунд Пайк и звездой “Игры престолов” Питером Динклэйджем. У казанцев же была возможность увидеть картину за два дня до ее официальной премьеры. Показ состоялся в кинотеатре “Алмаз Синема Порт” в ТОЦ “Сувар Плаза”. Заинтригованные вначале зрители покидали зал с досадой. Их эмоции разделил и корреспондент “Комсомолки”, которая попыталась разобраться, почему трейлер оказался намного лучше самого фильма.Картина рассказывает о Марле Грейсон - циничном опекуне, которая безнаказанно обдирает своих богатых клиентов. Последние даже не нуждаются в ее помощи, но их никто не слушает - обаятельная аферистка знает, как убедить суд в обратном. Все идет по плану, но Марла хочет большего. И тогда в поле ее зрения оказывается Дженифер Питерсон - одинокая, но очень состоятельная бабушка. По крайней мере, так сначала решила героиня.Марла способствует отправлению старушки в дом престарелых и получению опеки над ней - привычная для нее схема. После, правда, оказывается, что у Питерсон есть влиятельные и очень опасные покровители, которые не допустят, чтобы бабушку кто-то обидел.Все это показано в трейлере “Аферистки” - очень интересно, зрелищно, да еще и с полюбившимися актерами. Ведь Розамунд Пайк некогда уже играла роль неоднозначной и непредсказуемой женщины - жены главного героя в фильме “Исчезнувшая”. Тогда она влюбила в свою игру десятки тысяч человек. И все они ждали, что Марла Грейсон в ее исполнении будет не менее таинственной и эффектной.В фильме же не было ничего того, чего нельзя было понять из аннотации к нему. Едва Марлу находят близкие мисс Питерсон, картина теряет свою фишку - сюжет, за которым зрители на него и пришли. СПОЙЛЕР: сначала одни безуспешно пытаются убить других, после - наоборот. При этом совершенно не понятно, за кого стоит переживать. Герои плоские, их поступки необъяснимы. Почему, например, Марла выбрала именно такую жизнь? Откуда в ней столько цинизма? На что она тратит полученные средства? К чему стремится?Русская мафия в фильме - банальные Роман, Алексей и Николай в спортивных костюмах, ничем не отличается от местных. Порой режиссеры изображают русских максимально карикатурно, а тут не изобразили никак - просто бандиты без цели, прошлого и будущего. Разве что главный герой - Роман Лунев, трепетно любит свою маму, которая не бросила его несмотря на болезнь. Однако и он, когда наступает время, больше переживает за алмазы, чем за мать в психиатрической клинике.Кажется, \\"Аферистка\\" должна была говорить о равноправии полов - мол, и женщины могут проворачивать грандиозные аферы, быть богатыми и жить с кем хотят. Однако получается какая-то романтизация криминала вне зависимости от того, кто им занимается. Да и в конце концов за свои поступки отвечает именно Марла, а не Роман. Последний, вероятнее всего, продолжит дело подруги.Сюжет фильма мог бы уложиться в тот же трейлер, увеличь его создатели на пару минут. Полнометражная картина же вышла слишком простой и затянутой.