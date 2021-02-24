Помочь одиноким пожилым людям и высадить новый сад, очистить берег озера от мусора и рассказать подросткам о работе поискового отряда - это и многое другое успевают делать молодые работники предприятия «Нижнекамскнефтехим», входящего в ГК «ТАИФ», в свободное от работы время. Совершенно бесплатно, по доброй воле. Потому что это очень здорово - делать мир вокруг себя лучше. И делать это не в одиночку, а в команде таких же, как ты, - молодых, активных, целеустремленных.Волонтерское движение на ПАО «Нижнекамскнефтехим» стало уже частью корпоративной культуры. О том, чем занимаются добровольцы-нефтехимики, какую пользу это приносит всему городу и нижнекамцам, какую роль в движении волонтеров играет профсоюзная организация предприятия и руководство компании, рассказывает начальник отдела по работе с молодыми специалистами Олег Шумков.- Олег Павлович, когда зародилось волонтерское движение на предприятии?- Трудно назвать конкретную дату, потому что это движение, также, как и активность молодежи в общественной жизни предприятия, существовало, наверно, с самого начала. Наша молодежь всегда оказывала помощь ветеранам, участвовала в обустройстве и озеленении Нижнекамска и Нижнекамского района. Но особенно ярко добровольчество проявило себя в прошлом году, когда помощь понадобилась очень многим людям и организациям.- Вы имеете в виду ситуацию с пандемией?- Да, особенно весной, когда люди растерялись, были не готовы к тому, что произошло… Было ощущение, что мы оказались на передовой. Когда страна столкнулась с тем, что не хватает защитных средств, масок, мы начали шить их вручную, по домам и раздавать бесплатно ветеранам, нашим сотрудникам, много контактирующим с людьми, в те организации, которые работают с большими потоками людей, - больницы, транспортные предприятия... Два раза в день собирали то, что сшили наши волонтеры, и передавали. А сырьем - нетканым материалом, нитками, резинками - обеспечивало предприятие.За то время было пошито 87 тысяч масок. А потом компания закупила автоматизированную линию по выпуску одноразовых медицинских масок, и начался выпуск продукции уже по 2,5 миллиона масок в месяц. И тогда «Нижнекамскнефтехим» смог помогать медицинским организациям, нуждающимся в средствах защиты, в еще большем объеме. А наши волонтеры стали связующим звеном в благотворительных акциях предприятия, помогающего медицинским и другим социальным организациям. Например, в мае было передано 7 тысяч масок, 6520 защитных костюмов, 560 специальных защитных экранов и 1000 медицинских перчаток в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу (НЦРМБ). В июне 3300 противочумных одноразовых защитных костюмов наши волонтеры передали персоналу поликлиники ООО «СОГАЗ Профмедицина-НК».Также в июне в рамках благотворительных акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» волонтеры передали 30 тысяч защитных медицинских масок Олимпийскому комитету России, свыше 25 тысяч масок - семи детским спортивным школам, двум оздоровительным лагерям и Молодежному центру «Камский Артек».Такого плана работа продолжалась весь прошлый год. В том числе при участии волонтеров предприятие неоднократно поставляло в главную больницу Нижнекамска дорогостоящее оборудование, ставшее необходимым медицинским работникам в связи с эпидемией. Например, в ноябре передало врачам Нижнекамской ЦРМБ медоборудование и материалы для борьбы с коронавирусной инфекцией на сумму свыше 19 миллионов рублей.- Участвовали ли ваши добровольцы в общереспубликанском движении помощи пожилым людям во время режима самоизоляции?- Конечно. Мы, наверно, были первыми, кто начал выезжать к тем, кто нуждался в помощи. Наши ребята привозили продукты и лекарства ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которые состоят на учете в Совете ветеранов войны и труда компании. Помогали одиноким пожилым людям, людям с ограниченными физическими возможностями. За время пандемии волонтерские группы доставили почти 900 продуктовых наборов тем, кто в этом нуждался. Не забыли и о многодетных семьях - десяти таким семьям работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» привезли 20 планшетных компьютеров, чтобы во время удаленки дети могли учиться дистанционно.- Получается, в 2020 году волонтеры «Нижнекамскнефтехима» открыли новое направление - помощь людям и организациям в ситуации пандемии. А чем еще отличился прошлый год?- В 2020-м ПАО «Нижнекамскнефтехим» открыло Музей Боевой Славы, который представляет работу нашего поискового отряда «Нефтехимик». Он был реконструирован из старых гаражей по инициативе руководителя отряда Ольги Ланцовой. Компания сделала это в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и посвятила открытие именно этой дате. У нас очень крепкий поисковый отряд, с многолетней историей, и ему нужен был свой дом, музей, в котором можно было бы отразить большую и важную работу, которую проделывают ребята в поисковых экспедициях. И вот… Было тяжело представить, что из простых гаражных боксов может что-то получиться. Но глаза боятся, а руки делают: была продумана концепция, дизайн - и вот музей уже работает. Экскурсоводами там выступают бойцы отряди и его руководитель. А наши волонтеры организуют экскурсии для школьников, учащихся колледжей и студентов - по две в день. Уже проведено более 50 экскурсий. Автобусы для ребят бесплатно предоставляет наше предприятие.- Олег Павлович, а какие люди становятся волонтерами? Что их отличает?- А у нас нет какой-то особой «группы волонтеров». Есть развитая молодежная организация «Нижнекамскнефтехима» - со своими участниками, со своими молодежными лидерами во всех подразделениях предприятия, с Советом молодежи, который их координирует. Вся эта структура входит в службу заместителя генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родиона Булашова, который нас направляет и поддерживает. Все участники нашей молодежной организации могут в разные периоды времени участвовать в волонтерском движении. Ставится задача: ребята, нужна такая-то помощь - например, деревья вдоль трассы посадить. Кто хочет, кто может? - Мы… Всегда есть активисты, которые возьмут на себя то или иное дело. Мы на предприятии поощряем активную молодежь, предоставляем ей все условия, потому что хотим, чтобы они жили насыщенно, интересно, не только «дом - работа - дом». Чтобы каждый мог проявить себя, и не только на рабочем месте. У нас и художественная самодеятельность, и возможности заниматься спортом в собственных спорткомплексах предприятия, и корпоративные соревнования, и интеллектуальные игры. Волонтерское движение - часть всей этой жизни и ее необходимый элемент. Оно и несет важную социальную функцию и является отличной возможностью сплотить людей из разных подразделений большой компании.КСТАТИС 2017 года в России отмечается День волонтера - 5 декабря. Этот праздник был учрежден указом Президента РФ. На торжественной встрече, посвященной Дню волонтера, в декабре 2020 года была представлена волонтерская деятельность молодежной организации ПАО «Нижнекамскнефтехим». Мэр Нижнекамска Айдар Метшин высоко оценил эту работу предприятия и предложил спроецировать пример нефтехимиков на другие предприятия, учреждения и организации города.А ЧТО ЕЩЕ?Волонтеры «Нижнекамскнефтехима» в 2020 году:- навещали ветеранов предприятия в преддверии Международного дня пожилых людей. Ребята вручили ветеранам продуктовые наборы и медицинские маски;- сдавали кровь в Нижнекамском филиале Республиканского центра крови в рамках акции #Оставаи сяДонором;- участвовали в многочисленных экологических инициативах предприятия, зеленых акциях города и республики. Так, в мае посадили 75 сосновых саженцев в рамках международной акции «Сад памяти-2020». Провели субботник в районе Корабельной рощи. Очищали территорию вдоль автодороги, ведущей в Корабельную рощу. Участвовали в субботнике на берегу озера Прось, откуда был вывезен целый «КАМАЗ» бытового мусора. В рамках акции «Зеленая волна-2020» высаживали 160 сосен вдоль Соболековской автодороги. Очищали прибрежную зону Соболековского озера от бытового мусора (республиканская акция «Чистый берег»). Проводили санитарную очистку на центральных улицах и проспектах Нижнекамска.