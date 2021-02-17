Роспотребнадзор Татарстана: как правильно провести корпоративы на 23 февраля и 8 Марта

Несмотря наблюдающийся в стране спад заболеваемости коронавирусом, особых послаблений здесь нет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В связи с приближением Дня защитника Отечества – 23 февраля, и Международного женского дня – 8 Марта, у татарстанцев возникли резонные вопросы: Как отмечать эти праздники в условиях все еще продолжающейся пандемии коронавируса? А именно как правильно провести корпоративы на 23 февраля и 8 Марта?

На них во время пресс-конференции ответила пресс-секретарь Роспотребнадзора Татарстана Миляуша Замалиева.

Несмотря наблюдающийся в стране спад заболеваемости коронавирусом, по ее словам, особых послаблений здесь нет – все требования и рекомендации сохранились.

В частности, и о том как не стоит проводить эти праздники в трудовых коллективах. Так, по-прежнему не рекомендуется проводить корпоративы прямо на рабочем месте. Особенно если речь идет об обособленных подразделениях.

Зато, как заверяет Миляуша Замалиева, в Татарстане можно отметить 23 февраля и 8 Марта в кафе или ресторане. Но при этом нужно будет строго исполнять все антиковидные меры.

Это соблюдение социальной дистанции в полтора метра между столиками в заведениях общепита. А залы последних нельзя заполнять более чем на 70%.

Что же касается случаев, когда речь идет об аренде, скажем, ресторана под отдельный банкет, то на корпоративе могут присутствовать не более 100 сотрудников организации. Но и тут нужно придерживаться правила – не менее четырех квадратных метров на одного посетителя. А обслуживающему персоналу кафе и ресторанов необходимо будет носить медицинские маски и перчатки.