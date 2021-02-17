Участник программы фонда «Ярдэм» Ришат Имамов: «Чудо, что я тогда попал на курсы реабилитации»

Фото: Венера ВОЛЬСКАЯ

В месячной программе, стартовавшей в конце января, принимают участие люди с ОВЗ по зрению из Татарстана и других регионов России. Она направлена на разностороннюю адаптацию людей с ОВЗ по зрению к жизни в обществе.

«СЛЕЗЫ НАВОРАЧИВАЮТСЯ - КАК РОДНЫЕ СТАЛИ»

Уфимец Ришат Имамов рассказывает о своих впечатлениях, лежа на массажном кресле. Массаж на реабилитационных курсах сегодня разделяет традиционные занятия «за партой», среди которых обучение чтению по системе Брайля на русском или арабском языке (по выбору), урок медицины и занятие «Религии мира и урок нравственности». Утром до завтрака - обязательная зарядка. Обучение, питание, проживание для участников курсов бесплатны.

- Я из Уфы, здесь уже второй раз, - отмечает Ришат. - Хотелось дальше учиться шрифту Брайля, а здесь и на арабском языке учат читать. Преподаватели замечательные!

О курсах я узнал от одного отучившегося на курсах, он из Чечни. Я и сам искал что-то такое в Уфе, но не нашел: для детей есть, а для взрослых нет. Это чудо, что я тогда попал на реабилитацию. Я ведь был в паническом состоянии, в плохом совсем. Друзей, после того как я ослеп, не стало. Работу тоже не нашел. В общем, по неделе не выходил из дома.

Зрение Ришат потерял шесть лет назад.

- Это было на стройке, нарушил технику безопасности, и осколок попал в глаз, - рассказывает он. - А второй глаз не видит давно, из-за глаукомы.

Такая поддержка, как в «Ярдэм», - духовная, психологическая, - она очень нужна, особенно для тех, кто оказался в том же положении, что и я. Чтобы незрячие ощутили, что есть мир, есть люди.

Когда во второй мой приезд мы встретились с сотрудниками «Ярдэм», обнялись. А сейчас уезжать не хочется - слезы наворачиваются, ведь как родные стали. Таких реабилитационных центров, как «Ярдэм», нужно больше.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЛЯ 270 НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ

Сотрудники благотворительного фонда подчеркивают: важнейший вклад в дело реабилитации незрячих и слабовидящих вносят неравнодушные люди - те, что делают свои пожертвования. Благодаря этому удалось построить интересную и разнообразную программу. Она в первую очередь нацелена на перспективу трудоустройства, поэтому значительное время уделено изучению системы шеститочия по методу Луи Брайля, на котором основана письменность людей с ОВЗ по зрению.

Проект «Видеть и слышать сердцем» в 2020 году во второй раз стал победителем конкурса грантов Президента Российской Федерации по развитию гражданского общества. В рамках гранта намечено провести реабилитацию шести групп с общим числом обучающихся 270 человек.

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