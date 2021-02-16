Казанские ученые рассказали о симптомах, которые могут появиться после коронавируса

При появлении хотя бы одного из симптомов следует обращаться к врачу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как оказалось, человеку сейчас мало победить коронавирус - нужно быть готовым к постковидному синдрому. Он встречается у 20% переболевших инфекцией людей и включает в себя ряд симптомов - высокую утомляемость, одышку, повышенные риски сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний, когнитивные и психологические нарушения, нарушения терморегуляции, памяти, концентрации внимания, онемение конечностей, повышенную потливость, расстройство ЖКТ и кожные заболевания. Вместе с этим пациенты могут даже испытывать депрессию.

Подробнее об этом рассказали ученые Казанского федерального университета (КФУ). По их словам, посковидный синдром может длиться до 12 недель, но есть случаи, когда симптомы беспокоили людей после выздоровления и в течение года .

- Постковидный синдром у переболевших проявляется по-разному. Ведь все это – индивидуальная реакция организма. За такими людьми наблюдают, проводят определенную терапию. На данный момент не существует подхода, который бы позволил точно предсказать, сколько такое состояние может наблюдаться у конкретного пациента. Учитывая, что многие болеют в легкой форме или бессимптомно, последствия у них проходят быстро. Но у пациентов после тяжелой или средней формы коронавируса нарушения здоровья могут проявляться долго. Особенно у тех, у кого были поражены легкие, – отмечает доцент кафедры микробиологии ИФМиБ КФУ Павел Зеленихин.

При появлении хотя бы одного из симптомов следует обращаться к врачу. Ухудшение самочувствия может быть связано не только с постковидным синдромом, но и с неправильным приемом антибиотиков.