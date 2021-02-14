Население Казани неуклонно растет, а вот количество киосков по продаже газет и журналов для ее жителей также неуклонно снижается. Так, за последние шесть лет - с 2014 по 2019 год - число таких специализированных киосков в столице Татарстана сократилось вдвое! Таковы данные мониторинга исполкома Казани и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям, проведенного в 2019 году.Впрочем, эту статистику наглядно может подтвердить без всяких социологических мониторингов и любой наблюдательный казанец, интересующийся жизнью в своем микрорайоне. Так поступил и корреспондент «Казанских ведомостей», проживающий в обычном жилом микрорайоне «Теплоконтроль».Так, например, ближайший киоск по продаже прессы многие годы неизменно располагался здесь на своем привычном месте - возле остановки «Кулагина», что напротив бывших цехов завода, давшего имя целому жилому массиву. Второй крупный киоск прессы работал возле конечной остановки трамвая №3, в Борисково. А если было желание проделать путь между ними неспешным шагом, посетив заодно три продуктовых магазина крупных торговых сетей, то и в этих магазинах любознательный казанец мог приобрести любимую газету или журнальчик для домашнего чтива. В каждом из этих маркетов работали стендовые торговые точки по продаже прессы.Сейчас в нашем огромном микрорайоне нет ни одного киоска! Тихо закрылись и точки продажи прессы в местных продуктовых магазинах. Знаете, где сейчас житель поселка Борисково может купить газету? Только добравшись в «большой» город - доехав до остановки «Павлюхина», что возле филармонии. Именно здесь пока (!) работает единственный (!) на несколько микрорайонов киоск прессы. Вот она - простая житейская статистика.А вот здесь Казань на пятом месте из шестиВпрочем, приведем и официальные цифры. В 2014 году показатель обеспеченности Казани киосками прессы составлял 0,39 объекта на 1500 жителей, это примерно по одному киоску на каждые три с лишним тысячи человек. А вот в минувшем, 2019 году этот показатель упал больше, чем вдвое, и составил уже лишь 0,15 объекта на те же 1500 человек.Таковы данные мониторинга комитета потребительского рынка исполкома Казани и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям, представленные на портале mos.ru.Если же сравнить Казань с другими российскими городами-миллионниками по обеспеченности населения киосками печати, то среди этих шести городов столица Татарстана в 2019 году заняла непочетное, предпоследнее место. Позади нас - только Уфа. Опережают Казань по заботе о населении в части просвещения Воронеж, Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Да, да! Как ни странно покажется на первый взгляд, рейтинг возглавил именно провинциальный Воронеж, а не столичные Москва и Питер. Все дело в отношении местных властей к распространению проверенной и достоверной информации, какую традиционно несут печатные СМИ, чем они и отличаются от порой фейковых, сиюминутных, непроверенных новостей интернета. Здесь решили так: пища духовная все же важнее пищи фастфудной. О положительном опыте таких городов из глубинки «Казанские ведомости» рассказывали нашему читателю.Да, в Воронеже в свое время продажи газет тоже начали падать, а вместе с ними закрывались киоски по продаже прессы. Но городские власти нашли способы поддержать производителей и распространителей печатной продукции. В том числе, например, снизили ставку аренды за пользование землей. А покупатель поддержал этот почин своим кошельком, продолжив покупать любимые издания в шаговой доступности от дома.Как отмечает портал \\"Ассоциации распространителей печатной продукции\\" (АРПП), неплохие результаты по развитию киосковых сетей прессы достигнуты и в Липецкой области. Опять же - при поддержке местной администрации. Здесь продолжают устанавливаться и успешно работать новые киоски прессы. Эффективная деятельность липецкой «Роспечати» стала возможной благодаря низкой арендной плате за землю, составляющей 4 - 8 руб. за квадратный метр в месяц.Почему в Латвии газеты стали важнее, чем электропоездаА вот какой неожиданный пример поддержки прессы пришел от соседей из ближнего зарубежья - из Прибалтики. Им поделился с коллегами вице-президент Союза предприятий печатной индустрии Александр Оськин. Речь идет о такой форме поддержки государством читающих жителей страны, как выделение субсидий на доставку газет и журналов населению.\\"Я часто приводил пример соседней Латвии, где, несмотря на небольшую территорию, ежегодно выделялось 5 млн евро на доставку прессы сельскому населению. Но неожиданно и в этой небольшой стране возникла угроза отмены субсидий, что поставило под вопрос само существование значительного числа печатных СМИ. Очень похоже на Россию. Сначала я подумал, что соседи решили взять пример с российского минфина, который, собственно говоря, выступил инициатором отмены госсубсидий на доставку подписки населению в 2014 году. И с тех пор подписка в стране упала в 2 раза, так как подписные цены резко возросли и услуга стала недоступной значительной части населения, особенно в сельской местности. Но ситуация в Латвии оказалась несколько другой.До этого затраты на доставку СМИ до абонентов по почте здесь компенсировали из госбюджета - через Министерство сообщений. Но в 2019-м компенсации на доставку СМИ перевели из Министерства сообщений под контроль Министерства культуры. А там объявили: в бюджете на следующий, 2020 год денег на компенсации не предусмотрено!Представители Ассоциации издателей прессы встретились с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, чтобы сообщить ему о ситуации: с нового года регионы Латвии могут остаться без печатных изданий! Председатель правления Ассоциации Гунтарс Клявинскис после встречи с главой государства заявил, что президент выразил понимание (!) роли печатных СМИ в развитии республики.На переговорах нашли и вариант решения проблемы - пустить на компенсации за доставку печатных СМИ средства, которые были предусмотрены в бюджете на покупку новых электропоездов. Таким образом, в Латвии 30 млн евро, предназначенные для приобретения электропоездов, могут быть направлены на поддержку подписки на газеты и журналы. И это радует. Но продолжает не радовать ситуация с подпиской в России. Она умирает со скоростью примерно 10% в полугодие. И будет умирать дальше до тех пор, пока издания по подписке будут дороже розницы\\", завершает свой рассказ Александр Оськин.Даже Президент уже подумал о киосках для прессыВпрочем, Президент России Владимир Путин тоже нашел время для попечительства над киосками печати. В 2019 году он поручил правительству Российской Федерации разработать меры по развитию в регионах сети киосков по продаже печатной продукции. Такое поручение было дано по итогам встречи с руководителями российских печатных средств массовой информации, состоявшемся 20 февраля 2019 года в Кремле.«Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести анализ реализуемых регионами мер по развитию сети нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа печатной продукции, а также обеспечить совершенствование указанных мер в целях достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов», говорится в тексте поручения.Кроме того, Кабмину РФ поручено рассмотреть вопрос о расширении ассортимента сопутствующих товаров, продажа которых осуществляется в газетно-журнальных киосках без применения контрольно-кассовой техники. В частности, предлагается включить в их ассортимент безалкогольные прохладительные напитки, кондитерские изделия и отдельные бакалейные товары.Кроме того, правительству при участии Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) необходимо актуализировать нормативы минимальной обеспеченности населения продукцией периодических печатных изданий, в том числе предусмотрев увеличение площади нестационарных киосков с печатной продукцией.Действительно, киоск, больше похожий на мини-магазинчик, более удобен покупателю. Нет необходимости пытаться разглядеть через стекло весь ассортимент представленного товара и названия нужной газеты. Зашел внутрь такого павильона, неспешно выбрал нужный товар, подобрал на свой вкус газету или журнал, рассчитался. И все это - в помещении, где нет ветра, снега в лицо и в целом неплохо с комфортом.Пришла пора администрации Казани навести порядок и в такой сфере внешнего и духовного облика города, как киоски прессы.Смогли же ведь в свое время глобально перестроить весь парк общественного транспорта столицы Татарстана. Любо-дорого сейчас передвигаться в больших вместительных автобусах единого стиля, в удобных зеленых троллейбусах с мягким ходом. А тесные «газельки» и «пазики-трясучки» сейчас вспоминаются как кошмарный сон.Да, продолжая разговор о газетных киосках в Казани, понадобится объявить конкурс на достойный дизайн и внешний вид таких мини-очагов культуры, дать преференции распространителям прессы и позаботиться о выделении наиболее популярных среди населения местах продаж печатной прессы.Чем Казань поможет человеку, отправляющемуся с утра за любимой газетой или журналом?