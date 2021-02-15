На этой неделе Татарстан ожидают 20-градусные морозы

Холода в регионе продержатся минимум до субботы. Фото: Влад КОМЯКОВ

В этот вторник, 16 февраля регион окажется на северной периферии антициклона. Ночью в восточных районах ожидается слабый снег, а днем преимущественно без осадков, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

При этом ночью и утром температура воздуха понизится и будет в пределах от -23 до -28 градусов, а днем – от -17 до -22. На дорогах образуется гололедица.

Среда, 17 февраля, осадков не прогнозируется. Температурный фон днем сохранится на уровне вторника. Зато ночью и утром будет холоднее – от -24 до -29, а в низинах до -32 градусов.

В четверг, 18 февраля, если осадки и будут, то небольшие. Ночью и утром ожидается от -23 до -28, днем - от -16 до -21 градуса.

Далее - в пятницу и субботу (19 и 20 февраля), согласно предварительному прогнозу, в Татарстане существенных изменений в погоде не произойдет. Ночью ожидается от -20 до -27 градусов, а днем от -15 до -20.