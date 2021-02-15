Казанские хирурги сделали 11-летней девочке ювелирную операцию на ухе

Ребенка ожидает еще одна операция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

11-летняя жительница Казани наблюдалась в местной поликлинике с частыми гнойными средними отитами, а вскоре у девочки начал пропадать слух.

После консультации со специалистами из ДРКБ было принято решение сделать в сурдологическом центре исследование слуха ребенка, а также сделать компьютерную томографию височных костей. В итоге все указало на то, что девочке необходима операция.

Перед казанскими хирургами стояла сложная задача. Дело в том, что в среднем ухе ребенка рубцовые изменения распространялись уже на слуховые косточки и открытый лицевой нерв. Последний мог быть в итоге поврежден и это грозило бы ребенку асимметрией лица.

- С помощью микроскопа и эндоскопа надо было не только восстановить барабанную перепонку из тканей ребенка и удалить рубцы, но и выточить под тем же микроскопом протез на стремя из собственной наковальни, - рассказала врач-оториноларинголог высшей категории Ирина Андреева.

Стоит отметить, что девочке нужна подобная операция и на втором ухе. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей ДРКБ. Сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.