Ее организаторами выступили оператор цифровой трансформации Universa Blockchain, АНО «Добрый мир для всех» и Исламский юридический центр. Мероприятие планируется в 15:00 в актовом зале мечети Аль-Марджани.Проведение круглого стола является реализацией поручения президента Татарстана от 09.01.2018г №285-МР в целях развития и популяризации концепции халяльного образа жизни.Основными темами конференции являются создание исламской инфраструктуры, цифровой экосистемы Халяль, развитие халяльных бизнеса, финансов и юридических услуг с учетом норм мусульманского права, организация самозанятости и трудоустройства людей с ОВЗ с целью их адаптации и социализации в обществе.В целях повышения инвестиционной привлекательности Татарстана и создания благоприятных условий для формирования и развития халяльной инфраструктуры было принято решение о создании в Республике совместно с Universa Blockchain, АНО «Добрый мир для всех» и Исламским юридическим центром проекта «ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ХАЛЯЛЬ».Первым запущенным проектом в цифровой экосистеме станет система цифровой маркировки товаров «Экосистема Халяль».Цифровая маркировка не только гарантирует подлинность, качество товара и соответствие строгим исламским традициям, но и позволяет отследить всю историю продукта от фермы до прилавка.ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ:- возможность обезопасить потребителя от контрафактного и некачественного товара;- цифровой паспорт позволяет потребителю мгновенно получить всю интересующую его информацию о товаре;- цифровая маркировка позволяет не только вести историю товара, но и добавить механизм общественного контроля за соблюдением правил и условий продажи;- увеличение выручки у производителя и возможность отслеживать логистику товаров;- сокращение «серого» рынкаюСоздание цифровой маркировки халяльной продукции позволит производителям привлечь аудиторию гарантией соблюдения высокого качества и безопасности продукции, и ввести в процесс создания продукта цифровой паспорт, который не позволит отклониться от заданной планки «стандарта качества».Глобальный рынок халяльной продукции оценивается специалистами примерно в $2,1 триллионов, и обеспечивает более 1,8 миллиарда мусульманского населения мира качественной продукцией. Показатели реализации продуктов Халяль растут на 25-30% в год.АНО «Центр оказания помощи людям с ОВЗ «Добрый мир для всех» ведёт ежедневную социальную работу по реабилитации и социализации инвалидов всех нозологий.Российский оператор цифровой трансформации Universa Blockchain, известен не только, как создатель цифровых реестров для правительств, а также проектами цифровой трансформации в Тунисе, ОАЭ и Малайзии, а также созданием цифрового расчетного центра для стран БРИКС.Основатель Universa Александр Бородич заявил, что компания имеет большой опыт работы в мусульманских странах и регионах. Недавно ведущая мировая зона свободной торговли (DMCC) и Агентство по торговле и промышленности при Правительстве Дубая объявили о запуске торговой платформы в партнерстве с Universa Blockchain.Исламский юридический центр известен как первая и единственная в России компания, оказывающая юридические услуги по защите прав граждан, а также деловых интересов российских и зарубежных компаний в соответствии с российским и международным законодательством с учетом норм исламского права. Является консультантом в сфере ведения бизнеса в Халяль индустрии.