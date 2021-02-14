Школьную учительницу из Рузаевки (город в Мордовии) подозревают в краже ювелирных украшений. Причем, по версии местной полиции, воровала она у детей и прямо в здании учебного заведения. Все началось еще в ноябре прошлого года и продолжалось вплоть до февраля. Пока родители не заметили неладное.Чтобы заполучить украшения, 27-летняя учительница придумала хитрый план. Во время перемен она приглашала учеников в спортивный зал, где предлагала им поиграть в разные игры. Причем, поиграть она предлагала исключительно ученикам младших классов.- Подозреваемая завязывала школьникам глаза и под предлогом обеспечения сохранности снимала с детей ювелирные украшения, которые обратно не возвращала. В нескольких случаях она совершила кражу изделий, якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправить воротник на форме, - прокомментировали инцидент в пресс-службе МВД Мордовии.Сколько именно школьников она заманила для игр в спортзал - не ясно. Тем не менее, заработать смогла неплохо. Похищенные у школьников драгоценности, в основном цепочки и кулоны, потянули на 117 тысяч рублей. Неплохая прибавка к скромному жалованию российского учителя. Золото она традиционно сдавала в ломбарды, а полученные деньги тратила на себя. Правда, счастливые дни продлились всего три месяца, пока хитрый план учительницы не вскрылся.В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Если факты подтвердятся, то учительнице предстоит ответить за кражи и, как минимум, вернуть украденные драгоценности.