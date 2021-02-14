Ситуация с коронавирусом в Ульяновской области постепенно идет на лад. Ежедневный прирост заболевших сокращается, постепенно снимаются ограничения, но проблемы все еще остаются.- Ситуация в регионе по заболеваемости COVID-19 идет со стойкой тенденцией к снижению. Но нам нельзя расслабляться, ни на секунду. На данный момент в области зафиксировано более 45 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них свыше 44 тысяч выздоровело, а это 96,2% от числа заболевших. По-прежнему чаще всего передача инфекции идет через близкое окружение и семейные контакты. Главам муниципальных образований нужно взять на контроль ситуацию в районах по контактным лицам и незамедлительно информировать оперативный штаб о происходящем в каждом конкретном населенном пункте. Кроме того, мы не планируем в ближайшее время отменять масочный режим, - заявил губернатор области Сергей Морозов.По словам первого заместителя Председателя Правительства Екатерины Уба, в настоящее время свободно 722 койки из 1796 для лечения коронавирусных больных. Все госпитальные базы обеспечены основными группами лекарственных средств для борьбы с COVID-19, также налажена коммуникация родственников пациентов с врачами. «- Перепрофилирование будет проходить в несколько этапов. Так, 8 февраля к работе обычных стационаров вернулись ковидные базы при Карсунской и Большенагаткинской районных больницах. В марте планируется перепрофилировать ковидные койки в Николаевской районной больнице, хирургическом корпусе ЦК МСЧ. Также с 1 марта будет прекращена госпитализация в один из двух корпусов госпиталя ветеранов войн. Персонал пройдет обследование на ковид, корпус встанет на заключительную дезинфекцию. К середине марта планируется восстановление профильной функции 105 коек хирургического корпуса учреждения. Мы понимаем, что потребность для ветеранов имеется во всех медицинских профилях, имеющихся в госпитале, поэтому в хирургическом корпусе развернутся отделения гериатрии на 30 коек, реабилитации на 25 коек, неврологии на 25 коек, 25 коек хирургии и урологии. Но напомню, что в случае ухудшения эпидситуации коечный фонд будет снова развернут для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией, - рассказала Екатерина Уба.2 февраля в Ульяновскую область поступил очередной транш вакцины «Спутник V» в количестве 17010 комплектов. В настоящее время вакцинацию прошло более 10 тысяч человек.По информации Министерства здравоохранения Ульяновской области, пункты вакцинации развернуты в каждой территориальной поликлинике во всех муниципальных образованиях. В настоящее время составлен график по доставке препарата в поликлиники региона, согласно заявкам. Это позволяет значительно упростить процедуру вакцинации от COVID-19, теперь гражданам не придется специально обращаться в центр вакцинации, услуга доступна в каждой поликлинике. Поскольку хранение препарата предусмотрено при температуре -18 градусов, он доставляется строго по графику в специальных термосумках.- 3 февраля вакцину начали передавать во все поликлиники региона. Вакцинировали по 800 человек в день. Со вчерашнего числа мы нарастили объёмы до 1503 прививок в сутки, увеличим этот показатель до 2000 в сутки. На данный момент вакцинацию прошло 10568 человек, из них 2500 – в возрасте старше 60 лет, 500 - с хроническими заболеваниями. Второй компонент получили 1682 человек, они полностью завершили вакцинацию, - отметил глава профильного ведомства Виктор Мишарин.Напомним, записаться на вакцинацию против COVID-19 можно по телефону 122, через электронную запись в личном кабинете на портале Госуслуг, через личное обращение в территориальную поликлинику в регистратуру или к участковому терапевту.Основными противопоказаниями являются: возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, гиперчувствительность к компонентам вакцины, период обострения хронических заболеваний (можно вакцинироваться через 2-4 недели после ремиссии), период острого инфекционного заболевания (можно вакцинироваться через 2-4 недели после выздоровления). ПЦР тест на COVID-19 нужно сдавать только при наличии показаний врача.- Тестирование на COVID-19 проводят в настоящее время 14 лабораторий. В сутки – это более трех тысяч процедур. Ежедневно этот показатель растет. Норматив по времени проведения процедуры должен быть не более 24 часов, он соблюдается в регионе. Средний по области - составляет 16 часов. Стала работать в полную силу новая лаборатория в ЦГКБ. Это позволило нарастить объем проводимых исследований. Всего сделано более 650 тысяч тестов, за 10 февраля - 4062, - сказал руководитель рабочей группы по мониторингу тестирования коронавирусной инфекции в Ульяновской области Сергей Беззубенков.В регионе продолжает действовать областная выплата тем жителям, кто переболел COVID-19. Оформить подобную меру поддержки могут многодетные семьи, беременные женщины, инвалиды и жители региона старше 60 лет – при этом выплата будет назначена каждому члену семьи. Обратиться за оформлением можно в отделение социальной защиты, где организован прием по предварительной записи. Кроме того, для поддержки старшего поколения продолжает действовать компенсация затрат до пяти тысяч рублей при покупке лекарств. В отделениях социальной защиты продолжается приём заявлений от жителей региона старше 65 лет, у которых есть хронические заболевания. Благодаря данной мере 7243 ульяновца уже получили компенсации.