13 февраля исполняется 148 лет со дня рождения великого певца Федора Ивановича Шаляпина. В музее Максима Горького и Федора Шаляпина подготовили большую программу мероприятий «Приношение Ф.И.Шаляпину».Великий бас родился в Казани 13 февраля (1 февраля по старому стилю) и проживал в Суконной слободе. Затем, в 17 лет, он покинул родной город. Но его жизнь навсегда была связана с этим городом – он подружился с другим знаменитым волжанином, Максимом Горьким, который считал казанский период свой жизни своими университетами.Почему в Казани находится один музей, где собраны свидетельства и экспонаты жизни сразу двух исторических личностей – Максима Горького и Федора Шаляпина? Все просто – музей расположился в здании пекарни Андрея Деренкова, где в 1887 году работал Горький, а через несколько метров, в Казанской земельной управе писарем подрабатывал Шаляпин.Для сотрудников музея это только предположения, но именно там могли впервые встретиться эти два человека. Разве можно было пройти мимо булочной, и не прихватить с собой румяный калач или другую сдобу? И случайно пересечься взглядом с обсыпанным мукой парнишкой в фартуке, ставящим на прилавок противень с горячими пирожками? Но для сотрудников музея пока это только предположения.- В 1901 году, когда Горький и Шаляпин начали тесно общаться и дружить, часто вспоминали Казань. Они сами пытались найти точки соприкосновения и выясняли, могли ли они встречаться в Казани. Однозначно, ранее они не были знакомы до этого момента, но могли когда-то в прошлом, во время из юности, быть моменты, где они пересекались. Для нас это очень важно и значительно, - рассказала «Комсомолке» заведующая Музеем М.Горького и Ф.Шаляпина Марианна Гаврилова.В казанском музее есть уникальные экспонаты - фрак и трость Шаляпина, концертные костюмы и детали быта из его московской квартиры, фотографии и книги. На отдельном постаменте - рояль, на котором он играл.К сожалению, во время пандемии, когда все музеи страны оказались недоступны для зрителей. Но сейчас уже снова можно увидеть, как по лестницам поднимаются посетители, как в зале, посвященным Первому народному артисту Республики, звучат архивные записи его выступлений на сцене.Сотрудники музея проводят мероприятия для популяризации имен Максима Горького и Федора Шаляпина. Предложила и «Комсомолка» к 150-летию певца провести конкурс двойников Шаляпина.- Это очень интересное предложение! – подхватила идею Марианна Гаврилова. – Близится 150-летний юбилей, вот к этой дате мы и продумаем все детали конкурса.