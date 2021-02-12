День всех влюбленных 2021 в Набережных Челнах: программа мероприятий

Влюбленных и не только ждут на городских катках. Фото: Влад КОМЯКОВ

В это воскресенье, 14 февраля, День всех влюбленных 2021 в Набережных Челнах в основном отметят на площади «Азатлык». Стала известна программа праздничных мероприятий, намеченных в городе.

Так, в 16.00 на катке той самой площади «Азатлык» стартует событие «Любовь на льду». Там, жителей и гостей города также ожидают: флешмоб «Парад влюбленных», торжественная церемония регистрации брака на коньках, почта влюбленных «Письмо любви», беспроигрышная лотерея с подарками, награждение победителей фотоконкурса «Романтичная пара 2021», дискотека на льду, развлекательная программа, конкурсы и розыгрыши.

К слову, День всех влюбленных 2021 в Набережных Челнах отметят и на катке на Майдане парка «Прибрежный». Там в 16.00 начнется концерт, также всех пришедших ожидает театр-экспромт, интерактивные игры и подарки.