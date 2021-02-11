В Нижнекамске подростка задержали за попытку изнасилования семилетней школьницы

В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело. Фото: Иван ВИСЛОВ

Днем 10 февраля в соцсетях Нижнекамска появилось тревожное сообщение - на улице Табеева, во дворе на детской площадке, была совершена попытка изнасилования семилетней девочки. Злоумышленника вспугнули прохожие, и он скрылся. Девочку доставили в больницу.

Микрорайон, где все произошло, прочесывали сотрудники правоохранительных органов. К ним присоединились и местные жители. Вскоре в соцсетях появилось новое сообщение - нападавший задержан!

Собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах подтвердил, что задержан 16-летний подросток. Пути его отхода удалось вычислить благодаря установленным на улице камерам видеонаблюдения.

По факту нападения на первоклассницу возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", также сообщил источник "Комсомолки".