Валидольная развязка: УНИКС вырвал победу у лидера Единой лиги ВТБ за две секунды до сирены

Фото: БК УНИКС.

За последние годы в Единой Лиге ВТБ было не так много интриг. ПОбеждал всегда ЦСКА, который захватывал лидерство чуть ли не с первых туров. Однако в нынешнем сезоне все поменялось. "Армейцы" умудряются проиграть даже эстонскому "Калеву", а лидерство, и весьма уверенно, захватил питерский "Зенит", который в нынешнем розыгрыше лиги проиграл всего один раз.

УНИКС подходил к матчу а втором месте в таблице и с 11-матчевой победной серией во всех турнирах. Начали казанцы, что называется, за здравие - повели 16:7. Правда следом последовал провал. "Зенит" выиграл отрезок 15:0 и именно питерцы ушли на перерыв лидерами - 22:16

Впрочем, уже через три минуты после начала второй четверти казанцы восстановили статус-кво, 22:22. Правда, питерцы и не думали позволять УНИКСу выходить вперед. Гости вернули себе перевес в 6 очков и выиграли первую половину игры - 37:31.

В третьей четверти питерцы продолжили лидировать. Хозяева не забивали даже открытые броски. Даже Смит. За половину периода УНИКС набрал всего два очка. Сказывается отсутствие получившего повреждение Канаана. И все же в концовке четверти хозяева встрепенулись и сократили разрыв в счете до 41:44. В итоге период УНИКС выиграл отрезок 10-9, но на последний перерыв команды ушли при счете 41:46.

К середине последней четверти преимущество "Зенита" практически исчезло — 50:51 после попадания Смита. Накал борьбы достигает пика. За две с половиной минуты до конца Морган с линии штрафной восстановил равновесие, 55:55. Все решилось на последней минуте. Гости вели 58:57, но последняя атака осталась за казанцами. Игру на себя взял капитан команды Смит, который за 2 секунды до сирены точно бросил с близкой дистанции. 59:58 - 12 победа УНИКСа подряд.

- Это была очень тяжелая игра, очень равная. Поздравляю игроков с отличной игрой во второй половине игры. Я думаю, это была прекрасная защита, то, как мы должны играть всегда. Это наша сущность и мы её именно так и выстраиваем. Играя жестко в защите, можно сделать многое. Отдельное спасибо хочу сказать русским игрокам, Сергееву, Жбанову, Узинскому, они поменяли настроение игры. Потому что они начали наращивать энергию, особенно в защите, и поменяли ритм игры. В первом половине у нас была проблема с Канааном. Предупреждая вопросы о его состоянии, скажу, у него травма, не знаю насколько она серьезная. Мы потеряли концентрацию на пять минут, ожидая его. Будет он играть или нет. Мы потеряли концентрацию. Но он хотел играть. Поэтому я предложил ему не играть, потому что было понятно, что есть травма и мы не знали, как она себя поведет. И мы рады, что мы одержали 12 победу с 3 января. Это очень серьезное достижение, я отдаю должное игрокам и администрации команды, - подвел итог матча наставник УНИКСа Димитрис Прифтис.