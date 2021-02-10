Чем опасен поход в солярий и кому запрещено загорать под "искусственным солнцем"

Согласно недавним исследованиям, первое посещение солярия в молодом возрасте повышает риск меланомы на 75%. Фото: Евгения ГУСЕВА

Какой должна быть идеальная кожа? Многие ответят: ровной, однотонной и загорелой. Загар ассоциируется с отдыхом, солнцем, песчаными пляжами и морскими просторами. Разумеется, похвастаться красивой кожей хочется не только летом, но и в холодный сезон. Для того, чтобы этого добиться, самым очевидным вариантом представляется посещение солярия. Но ведь нам хочется быть не только красивыми, но еще и здоровыми. О том, как излучение, полученное в солярии, влияет на кожу, рассказала врач-терапевт Центра здоровья «Перспектива» Городской клинической больницы № 1 Олеся Улитина.

- Одним из самых распространенных в мире онкологических заболеваний является рак кожи. Он развивается в результате чрезмерного воздействия естественного ультрафиолетового (УФ) излучения, которое состоит из 95% излучения УФ типа A и 5% излучения УФ типа B. Солярии излучают УФ A излучение, которое проникает в кожу более глубоко. Именно оно виновато в старении кожи, возникновении морщин и повреждение ДНК клеток. Данные мутации могут привести к раку кожи. Оказывается, кожа темнеет именно потому, что организм пытается предотвратить дальнейшее повреждение ДНК, - приводит слова Улитиной пресс-служба областного минздрава.

ЧЕМ ЗАГАР В СОЛЯРИИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОЛНЕЧНОГО

- Лампы, используемые в салонах для загара, излучают дозы УФ А в 12 раз больше, чем солнце. Неудивительно, что у людей, которые ходят в салон для получения красивого загара, в 2,5 раза чаще развивается плоскоклеточный рак и в 1,5 раза чаще – базально-клеточный рак. Согласно недавним исследованиям, первое посещение солярия в молодом возрасте повышает риск меланомы на 75%.

КТО В ГРУППЕ РИСКА

- В первую очередь, это дети (то есть лица, не достигшие 18 лет); люди с большим количеством родимых пятен (родинок); обладатели веснушчатой кожи; люди, которые часто получали солнечные ожоги в детстве; имеющие предзлокачественные и злокачественные изменения кожи, (а также если данное заболевание имеется у близких родственников); люди с очень светлой кожей; люди, которые легко сгорают или загорают плохо.

СОВЕТЫ ПЕРЕД ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПОХОДОМ В СОЛЯРИЙ

Посещение соляриев подразумевает соблюдение рекомендуемой длительности экспозиции, которая зависит от типа используемого аппарата, и достаточно продолжительных интервалов между сеансами загара. Обычно для восстановления ДНК в кожных клетках, поврежденных УФ-лучами, требуется, по меньшей мере, 48-часовой перерыв между сеансами загара. Кроме того, советую обязательно надевать защитные (от УФ-излучения) очки во время сеанса. Некоторые лекарства, например, антидепрессанты, антибиотики, псоралены, противогрибковые препараты и противодиабетические лекарства, а также некоторые косметические средства делают кожу более светочувствительной, то есть более подверженной ожогам. Перед посещением солярия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом по поводу того, не влияют ли принимаемые вами лекарства на чувствительность к УФ-излучению.

ЕСТЬ ЛИ В ЭТОМ НЕОБХОДИМОСТЬ?

УФ-лучи (главным образом лучи спектра В) способствуют синтезу витамина D, но есть ли в этом необходимость? Большинство людей получают с питанием достаточное количество этого витамина. Если же Вы живете в полярных районах, то дефицит можно устранить, если регулярно включать в рацион молоко и молочные продукты, лосось, сардины сельдь и другие жирные сорта рыб, яйца (особенно желтки), печень трески, грибы.