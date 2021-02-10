«Дубай» - из категории тех, что рекомендуют знакомым, и не случайно. Здесь есть всё или почти всё для корпоративных и праздничных вечеров на природе, бизнес-встреч, семейного отдыха и просто спортивных выходных на свежем воздухе. Живописные холмы с заснеженными елями и уютными домиками из дерева - даже просто прогулка среди этого сказочного пейзажа становится настоящей перезагрузкой. Кстати, на территории комплекса располагается несколько подвесных мостов, на которых можно сделать классные кадры.О ЖИЗНЬ, ТЫ - СПОРТ!В распоряжении гостей комплекса - теннисные корты, оборудование для настольного тенниса, плавательные бассейны, тренажерные залы с разнообразными фитнес-программами.Благодаря близкому расположению к городу (недалеко от трассы М7) многие казанцы приезжают тренироваться в регулярном порядке, тем более что для постоянных посетителей действует привлекательная система скидок и абонементов.В гостиничном комплексе работает конноспортивный клуб «Престиж». Это:- прогулки и катание на лошадях и пони с каретами-санями и без них (с выездом или на территории клуба);- фотосессии с лошадьми;- индивидуальное обучение верховой езде.МУЗЕЙ РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙВ просторном и светлом павильоне - замечательная локация для фотосессий: здесь представлены мотоциклы и автомобили времен Советского Союза. В списке - «Чайка», «ЗИМ», «Запорожец», «Жигули» первой модели, ГАЗ-51, всего более 30 экспонатов. Маленькие гости отведут душу на детской площадке с мобильным мотоциклом и симулятором гонок.ДОМ ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ ИЛИ ДЛЯ ПОСИДЕЛОК С САМЫМИ БЛИЗКИМИ?Гостевые дома можно выбрать под свой вкус и кошелек. Среди них:- гостевые дома-комплексы со спальнями, гостиной с бильярдом, столовой, туалетом, душевой, баней;- дома на острове с баней;- «охотничий дом» - дом с особым колоритом и один из самых просторных: он рассчитан на 25 человек (18 спальных мест); в нем имеется большая баня с купелью, бильярдная, телевизор, музыкальный центр.- «молодежные дома» (эконом-класса);- номера в мотеле классов «стандарт» и «люкс».Бесплатная отмена бронирования - за один день до приезда.С ЛЕГКИМ ПАРОМ!Бани гостиничного комплекса заслуживают отдельного упоминания. Есть просто бани для небольшой компании, а есть целые банные комплексы с двумя комнатами отдыха, кухней, столовой и глубокой купелью с родниковой водой. Во дворе устроен мангал, чтобы можно было пожарить шашлыки.Для полного восстановления для вас пригласят банщика, принесут чай с душистыми травами из самовара.ВКУСНЫЕ ВЫХОДНЫЕЕсли хочется поздравить друзей, родных и коллег с наступающими праздниками без хлопот, то ресторан «Лес» с четырьмя банкетными залами (на 10, 35, 40 и 150 человек) - к вашим услугам. Имеется также конференц-зал на 150 мест со всем оборудованием, необходимым для проведения презентаций и конференций.В перечне услуг - бесплатная доставка блюд в гостевые дома. Для посетителей ресторана действуют скидки на отдых в ВИП-доме.Итак, «Дубай» многообразен, как сама жизнь, и дает прекрасную возможность насладиться ею.Кстати, в этом в гостевом комплексе проводится множество мастер-классов для взрослых и детей - хорошая возможность познакомиться с комплексом.