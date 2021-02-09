"Из нас и так делают роботов, так еще и прививки": Футболист "Рубина" высказался о вакцинации от коронавируса

Фото: ФК "Рубин".

Коронавирус осенью больно ударил по "Рубину". Положительные тесты, находясь в расположении своих сборных сдали Хван Ин Бом. Хвича Кварацхеия и Карл Старфельт. Из-за заражения они некоторое время не могли присоединиться к "Рубину". Переболел коронавирусом и полузащитник казанцев Денис Макаров. По его словам, болезнь он и не заметил.

— Я переболел и даже не почувствовал этого. Приехал из сборной и сдал положительный тест. Но болел я бессимптомно. В целом футболисты уже привыкли к новым реалиям. Но маски, перчатки — это бред. Это все не помогает. Если люди болеют, то будут болеть. Надеюсь, скоро все закончится, - цитирует Макарова "Спорт-Экспресс".

Высказался игрок "Рубина" и о вакцинации от коронавируса. о его словам, если предложат сделать прививку - он откажется.

— Не думал об этом, не изучал вопрос, насколько вакцина эффективна. Слышал, что в сборной хотят всех вакцинировать. Надеюсь, будут спрашивать мнения игроков. Если меня спросят, я откажусь. Из нас и так делают роботов, так еще и прививки. Не верю во все это, - пояснил Макаров.

Отметим. что Денис Макаров перебрался в "Рубин" минувшей зимой из нижнекамского "Нефтехимика", На игрока претендовал ЦСКА, но полузащитник сделал выбор в пользу казанского клуба.

- Да, я ведь выбирал между "Рубином" и армейцами. Московский клуб всегда был мне интересен, симпатизировал ЦСКА. Но обстоятельства сложились так, что я перешел в "Рубин" и ни разу об этом не пожалел. Если бы не Слуцкий, вряд ли так поступил бы. Гончаренко тоже звал, мы с ним общались в Москве на тему того, где он меня видит. Но выбрал "Рубин" из-за тренерского штаба, - отметил полузащитник казанцев.

В нынешнем сезоне на счету Макарова 4 гола в Премьер-Лиге.