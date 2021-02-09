Любовь Поздеева: «Центр «Ярдэм» - это жизнь»

Фото: Венера ВОЛЬСКАЯ

Курсы для инвалидов по зрению стартовали в реабилитационном центре Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» («Помощь») 26 января. Цель проекта - улучить качество их жизни благодаря комплексному подходу к образовательной, психологической и медицинской реабилитации. Курсы продолжительностью один месяц бесплатны для их участников. А приехать сюда могут люди со всей России, независимо от вероисповедания.

- Исэнмесез! Зеч буресь! - с приветствия на двух языках, татарском и удмуртском, начинает свое мини-интервью Любовь Поздеева. - Я приехала из Удмуртской Республики, город Глазов. Я инвалид по зрению первой группы с детства. О центре «Ярдэм» я слышала давно, в первый раз побывала на курсах в 2019 году. Мне очень понравилось, и поэтому я снова здесь. Центр «Ярдэм» - это жизнь! Это жизнь и знакомство между собой слепых со всей России. Программа очень насыщенна и интересна, скучать вообще не приходится: то экскурсии, то театры, концерты, лекции интересные, разнообразные. Кто желает, изучает Коран, кто желает - азбуку Брайля. Мне было интересно узнать традиции мусульман.

Чему хочу научиться в этот приезд? Я с компьютером знакома, но никак мне не дается английская раскладка. Надеюсь, я ее освою.

Любовь Поздеева рассказала, что привело ее на курсы реабилитации:

«Когда я была маленькой, на глазу появилось бельмо, но везти в больницу из деревни было некому, вот и запустили. Но инвалидность по зрению - это еще не приговор. С нею так же живут обычной жизнью - общаются, дружат, создают семьи, воспитывают детей. Центр в этом очень помогает.

Здесь уютно, комфортно и хорошо, как дома, как в семье. Я об этом давно была наслышана, всей душой и сердцем рвалась к вам - самой почувствовать теплоту приема. Все оказалось правдой.

Я всем инвалидам по зрению рекомендую посетить этот уютный уголок Казани».

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ФОНДА

Реабилитационный центр Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» - единственный в своем роде в России и в постсоветском пространстве. Его руководитель Малика Гельмутдинова разработала уникальные методики обучения и реабилитации глухих и слепоглухих, незрячих и слабовидящих, а также инвалидов-колясочников, инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ДЦП.

Центр - это целый комплекс, построенный специально для реабилитации незрячих и слабовидящих. Он включает компьютерный и учебные классы, библиотеку, массажный кабинет, столовую, общежитие для иногородних, мини-типографию. Здесь создана комфортная среда для проживания инвалидов по зрению - есть точечно-рельефные, цветовые и звуковые обозначения направлений и помещений, «звуковой» лифт, специальные поручни.

Проект «Видеть и слышать сердцем» - самый масштабный реабилитационный проект фонда «Ярдэм». В 2018 году он стал победителем конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества и был включен в сборник лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций Татарстана Общественной палаты РТ. Реабилитационная программа реализуется за счет средств гранта и собственных средств фонда.