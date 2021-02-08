Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в России постепенно идет на спад, но отступать болезнь и не думает. Симптомы COVID–19 способны проявляться еще длительное время после болезни. Малоизученный, новый для современной медицины, вирус зачастую приводит к серьезным нарушениям в работе жизненно важных органов: легких, сердца и даже мозга. Эти проблемы могут наблюдаться в течение длительного периода.ЧТО ТАКОЕ «ПОСТ-COVID-19»?Практика показала, что большинство заболевших коронавирусом восстанавливается за несколько недель, другим же на это требуется гораздо больше времени. Даже легкое течение болезни способно сохранять некоторые симптомы в течение некоторого времени после первоначального выздоровления. Такое явление еще называют «пост–COVID–19». Затяжные симптомы, как правило, свойственны людям старшего возраста, но и молодые могут испытывать недомогание еще длительное время. Об этом рассказала заведующая отделением соматической реабилитации ульяновского областного кардиологического диспансера Наталья Калагина.- Чаще всего встречаются такие симптомы, как боль в груди, головная боль, сердцебиение и перебои в работе сердца, одышка, хроническая усталость, суставные и мышечные боли, нарушения памяти и концентрации внимания, бессонница, и даже выпадение волос. COVID–19 поражает такие жизненно важные системы организма, как: легкие, сердце, мозг, кровеносные сосуды. Это может стать проблемой, с которой придется бороться еще долгое время после перенесенного заболевания. В настоящее время продолжается изучение проявлений и развития «нетипичного» вируса. Но уже сейчас можно выделить основной спектр «затяжных» симптомов, - пояснила Калагина.КОРОНАВИРУС МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ БОЛЕЗНЯМИ АЛЬЦГЕЙМЕРА И ПАРКИНСОНАХорошо известно, что главный удар при COVID–19 приходится именно на легкие. Патологические признаки, возникшие или сохраняющиеся после проведенного лечения, требуют медицинского контроля и правильного восстановления. После перенесенной пневмонии из-за массивного повреждения легочных альвеол может сохраниться длительная одышка и кашель.- Короновирус, как и любой другой вирус, способен вызвать воспаление сердечной мышцы, так называемый миокардит, проявлением и последствием которого могут быть нарушения ритма сердца, перебои в его работе. Для того, чтобы вернуться к прежней жизни, пациенту потребуется грамотное лечение и необходимая реабилитация. Отдельное внимание здесь уделяется дозированной физической активности с учетом особенностей организма, массажу и физиопроцедурам. После «отступления» коронавирусной инфекции важно следить за своим самочувствием, быть предельно внимательным к проявлению тревожных сигналов. Особенно это касается лиц, входящих в группу риска ввиду имеющихся хронических заболеваний сердца. COVID–19 может вызвать и очень серьезные проблемы в работе центральной и периферической нервной системы. Самые известные патологии: инсульты, энцефалопатия, судороги, временный паралич (синдром Гийена–Барре), может увеличиться риск возникновения болезни Альцгеймера и Паркинсона. Специалисты всего мира уделяют особое внимание изучению проблемы механизма воздействия коронавируса на мозг и нервную систему, - заведующая отделением соматической реабилитации областного кардиологического диспансера.Однако коронавирус поражает не только внутренние органы человека. Болезнь дает сильный отпечаток на психическое состояние.- Затяжное и тяжелое течение этого заболевания опасен развитием стрессового синдрома. Последствия коронавирусной инфекции такого рода выявляются практически у всех, перенесших это заболевание: хроническая усталость, снижение двигательной активности, бессонница, апатия может вернуть серьезное депрессивное расстройство. Это «постковидное» состояние вызывает не меньшие опасения, чем поражение внутренних органов. Важно уделять внимание любому паталогическому симптому после перенесенного заболевания, новый респираторный вирус до сих пор не изучен до конца, и у каждого заразившегося человека симптоматика может быть абсолютно разной. Только специалист сможет правильно классифицировать все признаки инфекции и подобрать индивидуальное лечение. На сегодняшний день можно утверждать одно — затяжные последствия данной инфекции могут проявиться и после того, как отступит болезнь. Поэтому необходимо прислушиваться к своему организму, не игнорировать опасные симптомы, самостоятельно не интерпретировать их и обращаться к врачу, - рассказала Наталья Калагина.ТЕМ ВРЕМЕНЕМВ регион поступил очередной транш вакцины «Спутник V» в количестве 17010 комплектовПо словам специалистов министерства здравоохранения Ульяновской области, дополнительно развернуты пункты вакцинации в каждои территориальнои поликлинике во всех муниципальных образованиях. В настоящее время составлен график по доставке препарата в поликлиники региона, согласно заявкам. Это позволяет значительно упростить процедуру вакцинации от COVID-19.Теперь гражданам не придется специально обращаться в центр вакцинации, услуга доступна в каждой поликлинике. Поскольку хранение препарата предусмотрено при температуре -18 градусов, вакцина доставляется строго по графику в специальных термосумках.- Сегодня на базе нашего лечебного учреждения вакцинация от новой коронавирусной инфекции началась впервые. Для удобства в поликлинике предусмотрена маршрутизация, организованы отдельные кабинеты для осмотра врачом-терапевтом и отдельный процедурный кабинет. Для того, чтобы получить направление на прививку, мы обязательно должны осмотреть пациента измерить температуру, сатурацию, пульс и давление, провести анкетирование. Если доктор после осмотра не выявил никаких противопоказаний к проведению вакцинации, то он дает допуск на прививку и пациент переходит в прививочный кабинет, где происходит сама процедура. Затем человек направляется в отдельную комнату и находится там под наблюдением медиков в течение 30 минут, – пояснила заведующая терапевтическим отделением Поликлиники №1 Городской больницы №3 Надежда Рогожина.«ВАКЦИНЕ Я ДОВЕРЯЮ»В настоящее время вакцинировано от COVID-19 более семи тысяч жителей региона, ежедневно прививку делают 600-800 человек.- Чтобы обезопасить себя и близких решили вакцинироваться с женой, позвонил в поликлинику и записался на прием. Вакцине я доверяю, уверен, что наши ученые сделали хороший препарат, – поделился пациент, вакцинируемый от COVID-19 Александр Белоказанцев.Напомним, попасть на вакцинацию против можно через запись по телефону: 122, через электронную запись в личном кабинете на портале Госуслуги, через личное обращение в территориальную поликлинику в регистратуру или к участковому терапевту.Основными противопоказаниями являются: возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, гиперчувствительность к компонентам вакцины, период обострения хронических заболеваний (можно вакцинироваться через 2-4 недели после ремиссии), период острого инфекционного заболевания (можно вакцинироваться через 2-4 недели после выздоровления).