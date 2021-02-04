"Нам удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе": Кафе и ресторанам в Ульяновской области разрешили работать по ночам

Заполняемость заведений общепита должна не превышать 50%. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ульяновской области решили снять еще ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Главным решением стало разрешение кафе и ресторанам работать по ночам. Правда, заполнять залы можно только на 50%. Ранее заведениям общепита нельзя было работать с 23:00 до 7:00.

Также после долгого перерыва могут возобновить работу в очной форме организации отдыха детей и их оздоровления. Они могут приступать к своей деятельности уже с 5 февраля при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических правил, утверждённых Роспотребнадзором.

- В настоящее время нам удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе. У нас значительно снизился темп прироста заболеваемости, выросло число выздоровевших. Ситуация позволяет нам сделать ряд послаблений, которые вступят в силу с 5 февраля. Но расслабляться не стоит. С одной стороны, мы снимаем часть ограничений, с другой - усиливаем профилактику и контроль за соблюдением необходимых мер безопасности. Так, необходимо обеспечить использование рециркуляторов в помещениях при проведении массовых мероприятий, в общественном транспорте, на объектах торговли и оказания услуг жителям региона, - отметил Сергей Морозов.

Кроме того, количество зрителей и участников спортивных, концертных и других зрелищных мероприятий увеличится с 50% до 70% в зависимости от вместимости конкретного объекта. Новые послабления позволят увеличить и число детей, одновременно присутствующих в игровых комнатах и детских развлекательных центрах, до 50% от общей вместимости.

- Работа с бизнес-сообществом по вопросам снятия ограничений велась уже давно. Глава региона лично проводил встречи с предпринимателями, в том числе с членами движения «За бизнес», где прорабатывался вопрос поэтапного секторального ослабления и снятия запретов и введение мер безопасности, которые позволили бы предпринимателям полноценно работать, но при этом заботится о безопасности гостей. Стабилизация эпидемиологической ситуации позволила принять соответствующие изменения. Сейчас продолжается работа уже над шестым пакетом мер поддержки, который поможет бизнесу быстро выйти на предпандемийный уровень и активно развиваться, - рассказал председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов.

Напомним, в регионе действует пять пакетов антикризисной поддержки, куда входят налоговые льготы, компенсация затрат на аренду и ЖКХ, льготные займы, рефинансирования кредитов на льготных условиях, мораторий на проверки. Только по финансовым инструментам поддержки ульяновские предприниматели в 2020 году получили льготных средств на сумму порядка одного млрд рублей.