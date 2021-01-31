Начало февраля в Татарстане будет аномально теплым

Осадки прогнозируются в пределах месячной нормы.

Начало третьего месяца зимы будет аномально теплым. Об этом рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

- Согласно климатическим меркам, период с конца января по начало февраля считается самым морозным – когда среднесуточная температура воздуха достигает минус 13 градусов. Однако по факту наблюдается совершенно иная картина. Так, начало третьего зимнего месяца прогнозируется аномально теплым. Это связано с циркуляционным фактором, выходом тепла. С одной стороны, на нас воздействует сибирский антициклон, с другой стороны, в Москве сейчас господствует циклон, но он к нам не приближается; таким образом, мы находимся в промежуточном положении, – отметил Юрий Переведенцев.

Так, начало месяца ознаменуется оттепелью. Февраль, по оценкам профессора, будет теплее обычного. В январе месяце погода была очень неустойчивой. Было обилие осадков, выпала практически двухмесячная норма осадков.

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, 1 февраля, в понедельник, ожидается облачность: температура воздуха днем составит 1 градус мороза, ночью – 6 градусов ниже нуля, возможен небольшой кратковременный снег. 2 февраля прогнозируется облачность, в дневные часы столбики термометров опустятся до 3 градусов мороза, в ночные часы – 7 градусов со знаком "минус". В среду, 3 февраля, ожидается облачность, без осадков: днем – 4 градуса мороза, ночью – 8 градусов ниже нуля.

- Характер погоды в республике будет неустойчивым: меняются циркуляционные условия, к нам приходят теплые атмосферные фронты. Февраль, по температурным показателям, прогнозируется выше нормы на 8-10 градусов, – пояснил Переведенцев.

Профессор полагает, что в этом месяце выпадет норма осадков. По данным наблюдений на метеостанции «Казань – Опорная», в феврале количество осадков составляет порядка 28 миллиметров.