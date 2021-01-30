В Ульяновске сбежавший из зоопарка "волк" покусал мужчину и напал на его детей

Животное напугало и искусало прохожих Фото: принтскрин видео.

Нападение на семью жителей Ульяновска произошло 29 января днем. Местный житель отправился вместе с супругой и тремя дочерями на прогулку в парк Победы. Младшую девочку он вез на "ватрушке" и шел впереди. Внезапно на него напал зверь. Внешне очень похожий на дикого волка, он искусал прохожего до крови через верхнюю одежду, набросился на "ватрушку" и ребенка, а затем пытался напасть и на трех женщин, что шли сзади - на мать и двух ее дочерей.

"Сначала покушался на младшую сестрёнку, она поползла к нам. Волк за ней побежал, потом папа начал преграждать путь волку руками, он начал кусать папу. Мы ещё 40 минут стояли, не могли шевелиться, чтобы волк не напал на нас. Вышли его сторожа, которые не смогли его угомонить. Мы ушли пешком медленно по полшага. Младшая сестра заикается, не может разговаривать" - написала одна из пострадавших девушек в соцсетях.

С трудом животное отогнали от прохожих два сотрудника зоопарка.

Зверь искусал и "ватрушку", Фото: очевидцев ЧП.

Мужчину отправили в травмпункт, происшествием заинтересовались сотрудники прокуратуры Ульяновска и местной полиции. Оказалось, что в вольере зоопарка содержали не дикого зверя, а собаку породы "чешской влчак". Это породу начали выводить в 1955 году, скрещивая немецких овчарок и карпатских волков. В 1999 году эта порода была признана Международной кинологической федерацией под названиями "чехословацкая волчья собака" или "чешский влчак".

- Прокуратура Ленинского района Ульяновска проверяет исполнение должностными лицами Центра реабилитации диких животных законодательства в сфере деятельности частных зоопарков и иных соответствующих профильных учреждений. Ход данной проверки и мероприятий, реализуемых следственными органами, находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области, - сообщили в прокуратуре Ульяновска.