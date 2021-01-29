Поволжская академия спорта - взгляд в будущее: новая спортивная арена, международный институт гостиничного менеджмента и туризма, развитие киберспорта

В концертном зале Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма прошло расширенное итоговое заседание коллегии Министерства спорта Республики Татарстан. В мероприятии принял участие и. о. ректора Поволжской академии спорта Рафис Бурганов. В своем докладе он рассказал о перспективах развития вуза. «Академики» вступают в новый год, поставив перед собой ряд серьезных задач, решив которые кардинально, они расширят свои образовательные возможности.

Во-первых, в планах «академиков» проект строительства на территории Деревни Универсиады стационарного легкоатлетического манежа, который, как отметил Рафис Бурганов, «позволит уйти от сезонного характера подготовки».

По мнению заведующего кафедрой теории и методики циклических видов спорта Сергея Павлова, располагая крытым легкоатлетическим манежем, академия выйдет на новый качественный уровень:

«Ежегодно на всех курсах у нас обучается порядка 15 спортсменов, членов сборных России. Для них важно иметь возможность тренироваться без отрыва от учебы круглогодично. Манеж позволит обеспечить и более качественный учебный процесс, а это значит, что на выходе мы получим квалифицированных тренеров. И, наконец, научные исследования сегодня невозможно проводить в отрыве от тренировочного процесса. Имея зимний манеж, мы могли бы установить в нем необходимое оборудование и вывести нашу научную работу на новый уровень».

- Создание мощного учебного, тренировочного, соревновательного комплекса как федеральной площадки позволит оказать существенное влияние на развитие столь важного вида спорта и будет способствовать, на наш взгляд, преодолению кризисных явлений в данном виде спорта, - считает Рафис Бурганов.

Впереди, по словам Бурганова, создание на базе академии еще одного образовательного подразделения - международного института гостиничного менеджмента и туризма:

«Успешное проведение спортивных мероприятий во многом зависит от качества туристской инфраструктуры, которая также нуждается в высококвалифицированных кадрах».

В настоящее время академия в сотрудничестве со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами готовит техническое задание по созданию проекта современного учебно-лабораторного комплекса, который позволит совместить академическую подготовку с полным циклом практической подготовки на базе конструкторов-симуляторов отеля, ресторанного хозяйства, ивент-лаборатории и т. п., то есть будет включать в себя все то, что позволит сформировать навыки международного уровня, которые сегодня так востребованы на рынке услуг.

Учебные лаборатории, воссоздающие полный цикл гостиничного и ресторанного обслуживания, будут включать в себя гостиничные номера всех классов, ресторан, складское и прачечное хозяйство. Для обучающихся на направлении «Туризм» будут оборудованы лаборатории, в которых студенты смогут создавать турпродукты, проектировать ивент-мероприятия, а также организовывать их проведение на большом количестве разноплановых объектов академии.

Амбициозные цели ставит перед собой коллектив академии и на научном фронте.

- Реалии мировой спортивной жизни ставят перед спортивной наукой сложные задачи по поиску новых возможностей организма человека без применения допинга и стимулирующих веществ, - сказал Рафис Бурганов.

Научно-техническая база, уровень подготовки научно-педагогического состава академии позволяет нам и дальше развивать фундаментальные и перспективные исследования в области спортивной генетики и молекулярной физиологии. Именно молекулярные методы придают исследованиям в области спорта доказательный характер и в современных условиях борьбы с допингом помогут привести к высоким спортивным результатам.

Между прочим, накануне заседания коллегии в стенах вуза произошло еще одно важное событие, способное в ближайшее время значительно повысить авторитет, популярность и узнаваемость Поволжской академии среди абитуриентов.

25 января в учебно-лабораторном корпусе состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Федерацией компьютерного спорта России и Поволжской государственной академией физической культуры, спорта и туризма. Свои подписи под соглашением поставили и. о. ректора академии Рафис Бурганов и президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

В планах совместной работы вуза и федерации организация на базе академии турниров, научно-практических и образовательных мероприятий, разработка и внедрение программ повышения квалификации (таких, как «Тренер в киберспорте») и профессиональной переподготовки.

- Киберспорт развивается, становится все более массовым, и сегодня мы дошли до ступеньки, когда необходимо серьезно заниматься подготовкой спортсменов, - сказал Дмитрий Смит. - Наша основная задача - подготовка преподавателей, которые смогут донести все необходимые правила техники безопасности, элементы психологической подготовки. Мы ценим готовность академии участвовать в развитии нашего вида спорта, мы помним, как в 2019 году в стенах вуза прошел международный кубок и какой интерес он вызвал… Сейчас мы хотим всю эту историю масштабировать, и нам необходимо с вашей помощью начать подготовку преподавателей, чтобы в 2022 году у нас по всей стране открылись бы полноценные секции.

Отметим, что для развития кибеспортивного направления академия располагает необходимой материально-технической базой. В 2019 году в стенах академии прошел гранд-финал международных соревнований «Открытый Кубок ФКС России». «Наследие» турнира в виде современных игровых компьютеров и остального оборудования, установленных в просторной аудитории, - все это по-прежнему в распоряжении академии. Вуз имеет все шансы стать главной площадкой развития киберспорта - индустрии, стремительно набирающей популярность во всем мире.