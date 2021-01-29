В Татарстане за спасение людей при пожарах наградили двух полицейских

В одном из случаев, мужчина мог сгореть вместе со своим домом. Фото: скриншот с видео

Медалями МВД России "За смелость во имя спасения" во время итоговой коллеги МВД Татарстана наградили двух полицейских - старшего лейтенанта Ильнура Гельметдинова и младшего сержанта Игоря Малыхина. Оба они с риском для собственной жизни вытащили из огня людей.

Первым отличился Малыхин. 4 января 2020 года он был еще стажером полиции в Бугульминском районе. Будущий кинолог возвращался домой после суточного дежурства, когда заметил идущие из форточки частного дома клубы дыма.

Игорь тут же побежал к дому, и услышал слабые призывы о помощи. Стажер видел, что пламя уже охватило крышу, но вызывать пожарных времени уже не было. Забравшись внутрь, стажер увидел там беспомощного хозяина, который лежал на полу. Мужчину он оттащил от полыхающего дома на безопасное расстояние и только после этого вызвал пожарных.

Дом выгорел полностью, а его владелец оказался в больнице. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Игорь Малыхин был награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения". Фото: МВД по РТ

Второй случай произошел в апреле 2020 года в Аксубаевском районе Татарстана, когда участковый-уполномоченный Ильнур Гельметдинов вытащил из загоревшегося сарая хозяина-пенсионера.

Когда полицейский возвращался со службы домой, он увидел дым над одним из домов по улице Красноармейской. Ильнур зашел во двор и увидел, что горит сарай. Решил проверить, нет ли там людей, и не ошибся - на полу лежал мужчина, потерявший сознание. Участковый вынес его наружу, в безопасное место, и только тогда смог позвонить и вызвать пожарных с медиками.

Пока они добирались к месту происшествия, полицейский сумел привести в чувство пострадавшего.