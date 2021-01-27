Где сделать прививку от коронавируса в Ульяновской области: все пункты вакцинации

На данный момент в регионе организовано 15 пунктов вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ульяновской области ответили на самые популярные вопросы местных жителей о бесплатной вакцинации от коронавируса. В частности, они заметили, что записаться на прививку “Спутник V” можно по телефону 122, на портале “Госуслуги”, а также лично обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства или через участкового терапевта. "Комсомолка" узнала, где сделать прививку от коронавируса в Ульяновской области.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

На данный момент в области организовано 15 пунктов вакцинации от коронавируса. В Ульяновске их пять - городская поликлиника №1 (улица Гагарина, 20), поликлиника №2 (улица 50 лет ВЛКСМ), городская поликлиника №5 (улица Созидателей,11), взрослая поликлиника ЦГКБ на Верхней Террасе (улица Оренбургская, 27) и больница “РЖД-Медицина” (улица Хрустальная,3).

Что касается других городов и районов, то привиться можно:

в Новоульяновской городской больнице имени А.Ф. Альберт (улица Ремесленная, 2),

в Барышской районной больнице (улица Аптечная, 7),

в Ульяновской районной больнице (улица Мира, 24),

в Чердаклинской районной больнице (улица Врача Попова, 1),

в Карсунской районной больнице (улица Саратовская, 77),

в Большенагаткинской районной больнице (территория больницы, 11),

в Новоспасской районной больнице (площадь Семашко, 10),

в поликлинике для взрослых №1 в Димитровграде (улица Ленина, 25),

в поликлинике для взрослых №2 в Димитровграде (улица Ульяновская, 72),

в поликлинике для взрослых №3 в Димитровграде (улица Автостроителей, 59).

После поступления большей партии вакцины, которая должна произойти в конце января - начале февраля, прививки начнут делать во всех территориальных поликлиниках.

О ПРИВИВКЕ

Прививку от коронавируса делают только совершеннолетним людям без тяжелых аллергических реакций и гиперчувствительности к компонентам вакцины. Также прививаться нельзя во время беременности и обострения хронических заболеваний.

После прививки могут быть осложнения. В число таковых местные власти включили временные озноб, температуру, боли в мышцах и головную боль. В редких случаях пациента может тошнить, у него может пропасть аппетит и увеличиться регионарные лимфоузлы.

После инъекции рекомендовано три дня не мочить место укола, не пить алкогольные напитки и избегать чрезмерных физических нагрузок.