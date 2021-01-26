Школьного повара уволили за то, что она накормила детей пельменями с пола

Все произошло в школьной столовой. Фото Михаила Зорина

В казанской школе №130 разразился скандал: мама одного из школьников заметила, как повар в учебном заведении накормила детей пельменями с пола.

- Повар, на глазах у меня, уронила пельмени на пол, собрала с пола и положила в общую кастрюлю, где варилась основная порция пельменей. Этим накормили детей, - возмущалась в соцсетях женщина. - Дети приходят обедать классами по очереди. Некоторые без второй обуви (сменной - ред.).

Несмотря на анонимность автора, в управлении образования Казани к сообщению отнеслись серьезно. Фото: скриншот

Написала это она анонимно в группе, где родителя жалуются на поборы в школах и детсадах. Но, несмотря на то, что женщина себя так и не назвала, к ее сообщению с большим вниманием отнеслись сотрудники управления образования Казани и провели проверку. Дело в том, что мэр города Ильсур Метшин рекомендовал родителям школьников лично проверять, чем кормят детей в учебных заведениях. Организовали даже официальное дежурство.

Вот 23 января одна из матерей, тот самый автор сообщения, и заметила как повар поднимает с пола пельмени и кидает их в общий котел.

Повара вызвали в управление образования Казани, где она подтвердила факт, описанный мамой ученика.

- Ситуация, произошедшая в столовой, абсолютно недопустима, - прокомментировали в управлении. - Повара уволили.

Теперь школа ищет нового повара в свою столовую.

К слову, скандалом заинтересовались и в прокуратуре Татарстана.

- Надзорный орган проведет свою проверку деятельности школы в части обеспечения питанием детей, - сообщили в пресс-службе ведомства.