"Если не остановить сейчас, то это приведет к более масштабным последствиям": Почему не надо бояться прививки от коронавируса

Более 11 тысяч татарстанцев уже привились от коронавируса. Фото: Анастасия ОСИПОВА

С момента начала пандемии коронавируса прошло уже 10 месяцев. За это время люди привыкли носить маски, чаще мыть руки и держать дистанцию, особенно от незнакомых. Да, сейчас в России уже стартовала масштабная вакцинация от коронавируса, но риск заражения по-прежнему есть. Об особенностях Covid-19 и о том, как защитить себя, рассказал проректор по биомедицинскому направлению, директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов.

ПОЧЕМУ МАЗОК ПЦР БЕРУТ ИЗ НОСОГЛОТКИ

- Коронавирус – внутриклеточный паразит. Для его размножения необходима клетка, эксплуатируя которую, вирус пробирается внутрь. Наши клетки начинают синтезировать вирусные белки, вирусные нуклеиновые кислоты, клетки человека погибают, вирусы распространяются по другим клеткам. Коронавирус проникает через определенные ферменты – белки – ангиотензинпревращающий фермент 2. Они находятся на клетках, вырабатывающих слизь в дыхательной системе. Первое размножение вируса происходит в носоглотке, и вирус оседает там. Поэтому мазок на ПЦР берут оттуда, – отметил Киясов.

По словам эксперта, при размножении вирусы опускаются вниз, проникают в легкие. Позже доходят до альвеол, где есть клетки, вырабатывающие специальное вещество – легочный сурфактант, поддерживающий газообмен легких. Вирус убивает эти клетки и размножается в них.

Альвеолы сжимаются, развивается дыхательная недостаточность. Самая большая проблема в том, что вирус, разрушив стену альвеол, проникает дальше – в кровеносные сосуды. Он разрушает выстилку сосудов, кровь может выходить и еще больше сдавливать альвеолы.

С этим и связано тяжелое течение ковида - легкие становятся похожи на печень: они не воздушные, а заполнены кровью. Но организм борется. У кого-то это протекает в легкой форме, у кого-то в тяжелой. Все зависит от иммунитета.

ЧЕМ ПОМОГАЕТ МАСКА

По мнению Киясова, коварство вируса заключается в том, что достаточно сложно разобраться, кого он выбирает. Иногда даже при всех коморбидных состояниях при наличии 2-3 хронических заболеваний, например полноты или сахарного диабета, вирус проходит легче.

COVID-19 – коварный, реальных лекарств против него нет. Но медицинские препараты при лечении необходимы. На первом этапе назначаются противовирусные, на втором этапе подключают биологические препараты, препараты, препятствующие свертыванию крови.

- Как можно уберечь себя от коронавируса? Если все носят правильно маски, то вирусы не распространяются с аэрозолем. Ведь у COVID-19 нет крыльев, он не летает, он находится в капельках жидкости. При выдыхании зараженного человека аэрозоль оседает изнутри маски. Не надо сопротивляться маскам, до коронавируса в Японии люди ходили в масках, так как там аллергия и большая запыленность, – считает Киясов.

В отличие от вируса гриппа, симптомы у заболевшего человека появляются не сразу. Вирус уже размножился, человек начинает его распространять пять дней до появления симптоматики.

- На самом деле либо мы должны прервать распространение вирусов (например, в Китае вылавливали распространителей), либо вакцинироваться. Когда началась коронавирусная история, все думали, что нужен либо лекарственный препарат против вируса, либо вакцина. Любая вакцина направлена на введение в организм человека либо ослабленного, либо убитого вируса, либо его кусочков, – пояснил эксперт.

КАК ПОМОГАЕТ ВАКЦИНА

На сегодня в России есть две зарегистрированные вакцины: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, а также «ЭпиВакКорона», разработанная НИИ «Вектор» Роспотребнадзора.

- В составе вакцины «Спутник V» есть аденовирусы, один тип в первой прививке и другой тип во второй. В аденовирус введен кусочек нуклеиновой кислоты коронавируса. Аденовирус, попав в клетки, начинает размножаться. С коронавирусной нуклеиновой кислоты начинает синтезироваться белок шипа. Наши иммунокомпетентные клетки начинают против него бороться, вырабатывать антитела. Клетки, которые боролись, – это клетки памяти. Вся идея этой вакцинации сводится к тому, что в организме останутся клетки памяти. Если на самом деле коронавирус попадет в организм, в этом случае заболевание будет протекать легче или совсем не разовьется, так как наша иммунная система знакома с белком шипа коронавируса. В составе «Спутника V» – два аденовируса. Это сделано для надежности. Потому что нельзя исключить, что с одним аденовирусом человек уже сталкивался и наша иммунная система уже на него заточена. Если при введении вакцины один из аденовирусов будет знаком организму, то иммунная система его убивает до того, как он проникнет в наши клетки, – объяснил проректор.

Отметим, что пока вакцинация идет довольно медленно. Дело в том, что люди опасаются прививок. По мнению Киясова, бояться нет смысла. Прививка должна помочь.

- Опасения связаны с тем, что очень быстро прошел этап регистрации, появилось у кого-то недоверие. Как ученый, я понимаю, что правильнее проводить все в положенные сроки. Но здесь ситуация экстраординарная. Проблема в том, что если не остановить сейчас, то это приведет к более масштабным последствиям. Вакцина должна защитить того, кто привился, и создать прослойку из тех людей, кто не будет переносчиком COVID-19, – утверждает Киясов.

Отметим, что на данный момент в Татарстан поступило 13 442 дозы вакцины «Спутник V». Привить удалось уже 11 384 человека. Из них вторую дозу вакцины получили 2 016 жителей республики.