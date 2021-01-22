"Мы все верили в чудо": Кот Тишка, спасенный на пожаре в Казани, умер

Фото: Регина Чибрикова.

Зооволонтеры, помогающие коту Тишке из поселка городского типа Васильево, сообщили, что 21 января кот умер. Тишка стал известен стране после того, как 12 января в квартире, где он жил, произошел пожар. 22-летняя хозяйка выскочила из опасной квартиры вместе со своим двухлетним сыном, а кота позже вынесли пожарные. Они, кстати, и оказали ему первую помощь, буквально оживив его при помощи кислорода.

Позже стало известно, что владельцы оставили его в ветеринарной клинике, денег на его лечение у них не было. Местные зооволонтеры кинули клич, и на лечение кота Тишки собирали всем миром. Некоторое время было похоже, что кот выкарабкается, его перевезли в Казань и даже нашли нового хозяина - женщину из Москвы, которая готова была принять его.

Но Тишка не выжил, он умер после того, как утром 21 января сначала снизилась температура его тела, а затем отказало сердце.

- Очень сложно сейчас писать эти строки, до сих пор дрожат руки и перед глазами Тиша, который ласково мурлыкает ... Но мы должны сообщить: сегодня 21 января в 15.30 часов Тиши не стало. Утром у кота резко снизилась температура до 33 градусов и он впал в кому. Незамедлительно провели реанимационные мероприятия, привезли здорового донора, сделали прямое переливание крови. Врачи боролись до последней секунды... В 15.30 часов начались судороги, наш Тишка последний раз глубоко вздохнул и затих навсегда... Сказать, что это для нас огромная потеря - значит, не сказать ничего. Мы все верили в чудо и радовались каждому позитивному изменению, - - сообщила зооволонтер Регина Чибрикова.

По ее словам, кота решили похоронить на васильевской земле. Оставшиеся от сбора средств деньги решено передать в фонд бездомных животных.