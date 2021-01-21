Только потом заметил, как сильно обгорела его форма: в Чувашии полицейский спас из пожара двух человек

О произошедшем Александр коллегам не рассказал - не посчитал нужным. О героическом поступке сотрудника начальству сообщили другие люди. Фото: скриншот

В январе на утро полицейский-водитель отдела МВД России по Канашскому району Александр Степанов после суточного дежурства вернулся в родную деревню Новые Шальтямы. На одной из улиц он заметил горящий дом. Подойдя ближе, он увидел что у дверей стоит, шатаясь, мужчина. Полицейский оттащил его подальше и узнал, что в одной из комнат горящего дома находится еще один человек.

Не теряя времени, Александр залез в окно. Только вытащив второго мужчину, он заметил, как сильно обгорела его форма и расплавился брелок с ключами от автомобиля. Но это не остановило полицейского он начал помогать тушить пламя приехавшим пожарным.

О произошедшем Александр коллегам не рассказал - не посчитал нужным. О героическом поступке сотрудника начальству сообщили пожарные, которым тогда помогал полицейский.

- За храбрость, проявленную при спасении человека на пожаре, старший сержант Александр Степанов представлен к медали МВД России «За смелость во имя спасения», - заявили в пресс-службе МВД Чувашии.