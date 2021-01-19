На минувших выходный в одном из общежитий Авиастроительного района произошло ЧП - был ранен мужчина, работающий кондуктором. Сотрудников полиции вызвали медики, приехавшие на место происшествия.Прибывшие сотрудники правоохранительных органов услышали от местных обитателей невероятную версию событий. Вечером 17 января на кухне общежития пили спиртное два соседа - мужчины 55 и 57 лет. Оба работают в троллейбусном депо, один - водитель, второй - кондуктор. В какой-то момент между ними произошла ссора. Что не поделили \\"рыцари некруглого стола\\", полицейским выяснить не удалось, но один из них принес сувенирную саблю и вытащил ее из ножен.Что произошло потом, теперь пытаются выяснить сотрудники полиции. Кто-то из местных жителей рассказал версию о том, что один в шутку в честь примирения решил назначить оппонента \\"рыцарем троллейбусного депо\\". По другой версии - вместо посвящения владелец сабли пытался проткнуть собутыльника острым предметом.Раненного увезли в БСМП, там его осмотрели, перевязали рану и отправили домой.- Саблю изъяли для проведения экспертизы, - сообщили в пресс-службе УМВД Казани. - По факту ранения мужчины проводится проверка.