Казанский \\"Рубин\\" готовится к возобновлению сезона в Турции. В составе команды тренируется и первый новичок команды в зимнее межсезонье - японец Мицуки Сайто, об аренде которого объявили еще в декабре.А накануне игрок дал интервью клубной пресс-службе. В частности, он рассказал, что у него были и другие варианты продолжения карьеры, но он выбрал Казань. Не последнюю роль в переходе сыграл и наставник команды Леонид Слуцкий.- Это мой первый европейский опыт. У меня было несколько предложений из Европы, в том числе из Португалии. Но я бывал в Казани во время проведения Чемпионата мира по футболу. Я немного знаком с городом и командой. Здесь отличный тренер, он работал с моим соотечественником Кейсуке Хондой, он знаком с азиатским футболом, так что я сделал выбор в пользу \\"Рубина\\". Перед тем, как перейти, я общался с Кенто Хасимото. Он мой друг. Я спросил: \\"Как там в России?\\". Он сказал, что все отлично, хорошая лига, очень холодно, но несмотря на это ему все нравится. Он сказал: \\"У тебя все будет хорошо в России\\", - рассказал Сайто.О России он знал не много, но прекрасно понимал, что в стране холодно, Кроме того, он уже успел заметить, что некоторые его представления о России были ошибочными.- Очень жесткая лига, с хорошей интенсивностью и с очень холодной зимой. Но думаю, что уровень чемпионата высокий, выше, чем в Японии, или, например, в Португалии или Бельгии. Что касается России, то я всегда считал, что россияне очень немногословны и не очень любят азиатскую внешность. Но я понимаю, что это на самом деле не так. Когда я приехал в команду, все оказались очень приветливыми, - пояснил новичок \\"Рубина\\".Сайто уже успел достаточно поговорить с Леонидом Слуцким и, по его словам, узнал много нового.- Я говорил с главным тренером о деталях игры в защите. Я почти ничего не знал о тактике игры. Он рассказал, как действовать в разных ситуациях. Когда я должен идти в прессинг, а когда остановиться. Это важные детали для командного взаимодействия. Мне очень нравится тренер, его занятия, индивидуальный подход, что он говорит мне. Он объясняет все, что связано с командой. Поэтому у меня не возникает лишних вопросов. Он дает четкие задания, а я выполняю, - заявил японский полузащитник.Пока Сайто только втягивается в рабочий процесс и привыкает к тренировкам. Впрочем, он уже успел подружиться с некоторыми игроками.- Тренировки очень тяжелые. Но я люблю тренироваться! Партнеры по команде стараются мне помочь, подсказывают, я нахожусь в постоянном общении с ними. Мне очень комфортно здесь. Я подружился с Оливером (Абильдгором), Филом (Уремовичем), на поле общаюсь с Шатовым и Дарко (Йевтичем), мы играем с ними на одной позиции. Прекрасно знаю Ин Бома, он еще не приехал на сбор. Но у нас будет много тем для общения, ведь Япония и Корея очень близки. Думаю, он может многое мне рассказать в будущем. Еще меня впечатлил Квара. Молодой и очень быстрый, постоянно забивает на тренировках. Он очень хорош! - отметил Сайто.Несмотря на то, что новобранцу еще предстоит доказывать на поле свою профпригодность, цели он ставит довольно серьезные - 5 голов и место в еврокубках.- Хочу, чтобы команда поднималась выше в турнирной таблице, а у меня было 5 голов и 5 голевых передач в этом сезоне. Возможно, сыграть в Лиге чемпионов или Лиге Европы, - поделился планами игрок \\"Рубина\\".