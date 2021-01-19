Казанский \\"Рубин\\" сыграет в женской Суперлиге по футболу. Нет, речь, конечно же, не идет о переводе мужской команды в лигу представительниц прекрасной половины человечества. \\"Рубин\\" создал свою женскую футбольную команду, которая сразу же стартует в сильнейшей российской лиге.Новый сезон стартует в марте - здесь, в отличие от мужской Премьер-лиги, чемпионат проводится по системе весна-осень.Тренерский штаб женской команды \\"Рубин\\" возглавила Ольга Васильева – в прошлом именитый игрок, во второй половине нулевых выигрывала чемпионат страны и доходила до финала Кубка УЕФА. С 2017 года Ольга Васильева живет и работает в Казани - тренирует женскую команду \\"Мирас\\". Под ее руководством казанский коллектив, выступающий в Первом дивизионе, второй по статусу лиге страны, занял в 2020 году пятое место. Помогать Ольге Васильевой будут казанские специалисты Илья Ульянин и тренер по физической подготовке Рамзия Низамутдинова.- Сейчас мы проводим селекционный сбор, до конца которого нам нужно определиться с костяком. Это будет 20 полевых игроков и три вратаря. Занимаемся в двухразовом режиме – днем в новом манеже \\"Максат\\", вечером в манеже Центрального стадиона, - отметила Ольга Васильева..Оргвопросы в женском \\"Рубине\\" возложены на начальника команды – Марата Галимова, воспитанника ДЮСШ \\"Рубин\\", знакомого казанским болельщикам по выступлениям в середине нулевых за \\"Рубин-2\\" и дубль. В последнее время он работал тренером-селекционером в Академии казанского клуба.По словам Галимова, в феврале вновь созданную команду ждет обязательная процедура лицензирования, а домашним стадионом планируется заявить \\"Рубин\\", где свои матчи проводят мужская молодежная команда и обе команды ЮФЛ.Создание женской команды \\"Рубина\\" стали живо обсуждать в группах клуба в соцсетях. Некоторым идея пришлась по душе, некоторые, наоборот, начали критиковать руководство за такое решение. Были и те, кто предложил ссылать в женскую команду игроков мужского \\"Рубина\\", которые не приносят пользы на поле:\\"Ну конечно, денег же много. Тут на мужиков денег нет, покупают кого попало, еще и женщины теперь\\".\\"Стыдно будет, если они будут играть лучше мужской команды\\".\\"Удачи и успехов!!!! Интересно будет посмотреть\\".\\"Игнатьева туда на стажировку отправьте\\".Кроме того, несколько человек пообещали отправить в секцию своих дочерей. Что касается Игнатьева и его перспектив в женской команде, то болельщики предположили, что он и там проиграет конкуренцию.