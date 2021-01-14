Накануне дня рождения жительнице Зеленодольска, труженице тыла Зажиле Мавлявиевой позвонили из администрации города и сообщили, что 12 января ей вручат подарок в честь ее 90-летия. Женщина очень ждала визита гостей, но в итоге осталась разочарована - ей принесли открытку от президента России Владимира Путина и главы города Михаила Афанасьева.- Вы бы видели ее взгляд потом, когда она открыла этот конверт, - возмутилась в соцсетях внучка именинницы. - Мы ее долго не могли потом успокоить. Где ваш подарок? Могли бы только на почтовый ящик кинуть эту бумажку. Неужели нет в Администрации денег на маленький букет? Им ведь ничего не надо для радости.После того, как об этой истории заговорили, к Зажиле Мавлявиевой лично приехал глава Зеленодольска Михаил Афанасьев и представитель завода имени Горького, где она проработала 25 лет. В этот раз официальные привезли ей настоящие подарки.- Недоразумение произошло из-за недоработки его помощников на нужном уровне, - объяснили внучке.При этом глава Зеленодольска Михаил Афанасьев пообещал Зажиле Мавлявиевой вместе с ней отметить ее 100-летний юбилей.