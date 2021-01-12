Неожиданно завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по статье \\"Превышение должностных полномочий\\" в отношении полковника Тараса Дорошкевича - начальника казанского ОП \\"Зареченский\\".Отстраненный от своих служебных обязанностей полицейский, по мнению следствия, применял пневматическое оружие при общении со своими подчиненными, а именно расстреливал их за плохие показатели по работе. Один из таких моментов и был заснят на видео. Ролик выложили в интернет - начался скандал.Но в итоге следствие решило, что снятое видео - просто шутка, постановка. Так, что уголовное дело в отношении полковника прекращено и он снова преступил к исполнению своих служебных обязанностей, согласно занимаемой должности. Будет ли он снова так наказывать подчиненных за плохую работу, неизвестно.Напомним, скандал со стрельбой в ОП \\"Зареченский\\" разгорелся в сентябре 2020 года. Тогда и появилась информация о том, что Дорошкевич замешан в очень странных методах воспитания подчиненных.Видео расстрела совершенного мужчиной, похожим на начальника ОП \\"Зареченский\\", вынудило тогда главу МВД Татарстана Артема Хохорина инициировать проведение служебной проверки, а Дорошкевича отстранить.