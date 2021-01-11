Ежегодно в зимний период начинается массовая торговля хвойными деревьями – это ели, сосны и пихты, которые являются традиционным атрибутом новогодних и рождественских праздников. Однако вопрос, какую елку выбрать, живую или искусственную, до сих пор является предметом дискуссий.Не менее важный вопрос - как правильно утилизировать елки. Об особенностях рассказал старший преподаватель кафедры общей экологии Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Ким Потапов.Чаще всего хвойные деревья после нескольких недель использования оказываются на свалке, где лежат годами и гниют, выделяя вредные газы. Разложение в этом случае происходит быстро, но углерод не вовлекается в круговорот веществ, как это происходит в естественной среде, а поступает в виде углекислого газа в атмосферу. Благодаря правильной переработке новогодние елки могут получить вторую жизнь.- Например, щепа, которую получают после переработки использованных елок, – ценное экологичное сырье, которое используется в качестве корма и подстилки для животных, а также дачниками для садовых нужд, - отметил Ким Потапов.Искусственную ель можно использовать 15-20 лет, чтобы максимально сократить вред экологии, потому что такая новогодняя красавица разлагается около 200 лет.- При создании искусственных елок используются опасные химические соединения. Один из них - поливинилхлорид (ПВХ), являющийся самым опасным из всех видов пластмасс. Сжигать искусственные деревья также опасно, так как идет большой углеродный выброс в атмосферу, - пояснил эксперт.Всемирный фонд дикой природы (WWF) подтверждает, что покупка натуральной ели, выращенной по всем правилам, не наносит ущерба природе. Производство искусственной елки приводит к выбросу 51 килограмма углекислого газа.Самым верным решением будет сдать живую елку на переработку. В России, в том числе и в Татарстане, работа специальных пунктов приема елок становится хорошей традицией.