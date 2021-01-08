Ночью 7 января в Казани в квартире на четвертом этаже одного из домов на улице Чуйкова были обнаружены тела 62-летнего мужчины, его 59-летней жены и 18-летней дочери. Всех их жестоко зарезали. Около дома сотрудниками Росгвардии также был найден 22-летний молодой человек. Им оказался приятель убитой девушки. Он был сильно травмирован. Парня срочно увезли в больницу, где прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.- Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана.По предварительной версии, парень зарезал целую семью из-за того, что отец и его супруга не разрешали иметь отношение с их 18-летней дочерью, которая так же не избежала участи родителей. После совершения тройного убийства, как полагают следователи, молодой человек попытался свести счеты с жизнью.Расследование этого уголовного дела взято на особый контроль прокуратурой Татарстана.Как сообщили «Комсомолке» собственные источники в правоохранительных органах, убитая девушка решила расстаться со своим парнем, но тот был против. Он хотел восстановить былые отношения. Делал это настойчиво. Но ни к чему хорошему это не привело. Все попытки вернуть подругу неизменно заканчивались ссорами между молодыми людьми. Девушке это надоело, и она обо всем рассказала родителям.В ту злополучную ночь парень пришел к семье подруги. Между ее отцом и молодым человеком вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Отвергнутый кавалер достал нож и всех зарезал.Напомним, что в конце декабря отношения после разрыва в Казани так же привели к убийству. Мужчина пришел к своей бывшей жене в гости, когда узнал, что та снова выходит замуж. По версии следствия, он задушил экс-супругу, оставил ее тело на балконе и скрылся. Правда, вскоре на его след вышли правоохранители и мужчина был задержан.