Новогодние праздники медленно, но верно завершаются, но праздничные застолья продолжаются. Так что вопрос, как не поправиться и не переедать остается открытым. Секретами правильного питания поделилась диетолог Университетской клиники Казанского федерального университета Венера Аверкиева.Употребление пищи за праздничным столом, по словам специалиста, должно строиться по принципу рационального и здорового питания. Самое главное - соблюдать баланс между потребляемой в пищу энергией и количеством израсходованной энергии.- Главное за застольем – не переедать. Должны быть разумные ограничения. Лучше на большую тарелку накладывать маленькие порции понравившихся блюд, как для дегустации. Тогда появится возможность попробовать все, что хочется, и насладиться всеми блюдами, при этом не переесть и чувствовать себя легко. Можно все, но понемногу. Нужно соблюдать правило ладони – разовая порция не должна превышать 250 граммов, – отмечает Венера Аверкиева.Ни одно застолье не обходится без салатов. Но в них вместо привычного майонеза лучше использовать йогуртовые соусы или классические йогурты без сахара. Можно приготовить самим заправки на базе оливкового масла с различными добавками (пряная зелень, ароматные специи, соевый соус, мед, кусочки фруктов и овощей). Их калорийность намного меньше.- Салаты многокомпонентные. А это благоприятная среда для размножения бактерий. Во избежание отравления эти блюда нужно хранить в холодильнике при температуре 2-6 градусов. Нужно заправлять только перед подачей на стол. Иначе они быстрее портятся. Салаты с добавлением мяса, колбасы, птицы, копченостей, из вареных овощей, свежих фруктов могут храниться 18 часов, после заправки – всего 12. Срок годности салатов с добавлением вареных яиц или консервированных овощей 18 часов, после заправки – до 6 часов. Дольше всего хранятся салаты из маринованных, квашеных овощей – без заправки до 36 часов. Салаты с добавлением рыбы и морепродуктов без заправки могут храниться всего 12 часов. Я бы не рекомендовала делать слоеные салаты, так как они более калорийные, – говорит эксперт.По словам диетолога, посуда синего, фиолетового, темно-зеленого и черного цветов, а также квадратной и прямоугольной формы не способствует перееданию, так как эти цвета успокаивают и снимают возбуждение, которое может привести к повышению аппетита и, как следствие, перееданию.Даже самые вкусные блюда, поданные в такой посуде, не будут вызывать большого аппетита. В результате человек может съесть столько, сколько требуется для его организма. Таким образом, он удовлетворит только свой физиологический голод, а не эмоциональный.