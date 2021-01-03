Первые дни Нового года люди обычно привыкли высыпаться и доедать все то, что приготовили на Новый год. Впрочем, далеко не все предпочитают оставаться дома, есть люди, которые ратуют за активный образ жизни. Так, например, жители Казани, а в основном, конечно, гости города отправились в аквапарк и на горнолыжный курорт. В результате, на входе в аквапарк и на подступах к горнолыжному подъемнику скопились огромные очереди, которые возмутили людей.Так, фотографии очередей появились в соцсетях. Люди, комментирую происходящее, в первую очередь обратили внимание на несоблюдение социальной дистанции.\\"В погоне за прибылью пустили ситуацию на самотек. Как бы плоды пожинать не пришлось после всех этих гостей и праздников\\".В остальном же, люди поражались, откуда, собственно, у людей деньги? Аквапарк и горнолыжный курорт - удовольствия не из дешевых. Впрочем, были и те, кто поддержал желающих активно провести время.\\"А чем первое января отличается от другого дня, если не бухать как свинья всю ночь?\\".\\"Надо наслаждаться выходными а не тупо на диване проваляться с водкой в руках\\".Отметим, что на праздничной неделе для казанцев и гостей города приготовили масштабную программу мероприятий. Подробнее с ней можно ознакомиться в нашей статье.