Страшный пожар начался в ночь на 1 января в деревянном доме в деревне Орнары Урмарского района республики. Кто-то из рано проснувшихся деревенских жителей обнаружил, что полыхает дом местного 51-летнего жителя. Сосед бросился звонить пожарным, и первый звонок поступил в 5.35, к этому времени языки пламени уже выбивались наружу из окон здания.На место пожара сбежались односельчане. Они увидели самого хозяина, который пытался тушить огонь и кричал, что в доме остались его 50-летняя сожительница Вера С. и две ее дочери вместе с внуками. Оказывается, к ним приехали на праздник обе дочери его подруги. Старшая, 31-летняя Фиолина А., привезла с собой своих трех дочерей - 10-летнюю Алсу, семилетнюю Александру и четырехлетнюю Дарину. Никого их них спаси не удалось - их останки нашли во время разбора завалов.На тушение пожара ушло много времени - общая площадь возгорания превышала 60 квадратных метров. Дом и надворные постройки сгорели полностью.- На месте возгорания работает следственно-оперативная группа, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - По факту гибели людей при пожаре решается вопрос о возбуждении уголовного дела.На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии, в составе руководителя следственного управления М.Ю. Федорова, заместителя руководителя следственного управления Е.Н. Тумандейкина, руководителя отдела криминалистики и криминалистов следственного управления, руководителя и следователей Цивильскго межрайонного следственного отдела СУ СКР по Чувашии.На месте также работают сотрудники МЧС России по Чувашской Республике.