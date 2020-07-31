Признание народа: компания #Суварстроит благодаря ударным темпам стройки попала в лидеры татарстанских брендов

Проект приурочен к 100-летию ТАССР, его задачей было связать историю и будущее Татарстана через призму истории предприятий, успешно существующих много лет. И бренд #Суварстроит, несомненно, один из таких - одна из крупнейших строительных компаний республики неизменно остается в лидерах отрасли, постоянно занимая призовые места в различных рейтингах.

ГЛАС НАРОДА И НЕ ТОЛЬКО

Голосование по проекту «100 легендарных брендов Республики Татарстан» стартовало в начале этого года. Примечательно, что и участники рейтинга определялись тоже по мнению народному: именно жители РТ предлагали свои варианты брендов, которые, на их взгляд, были достойны звания лучших. Удивляться тому, что в это число вошла компания #Суварстроит, не приходится, этот бренд без преувеличения знаком каждому.

В «топе» застройщиков РТ #Суварстроит в данный момент удерживает за собой первое место по объемам текущего строительства (по данным ЕРЗ, в настоящее время строится более 239 кв. м). #Суварстроит построил в 2019 году 16 жилых домов, их общая площадь составила свыше 150 тыс. кв. м, а это более 3 тысяч квартир.

#Суварстроит не впервые покоряет рейтинги строительной отрасли и архитектуры. Жилой комплекс бизнес-класса «Манхэттен» был признан финалистом премии «Рекорды рынка недвижимости-2020», ЖК «Столичный» добрался до финала российской премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2019.

ЧТО СТРОЯТ?

На счету #Суварстроит сейчас активное строительство 9 крупных ЖК, при этом делающих любому желающему предложение по карману. Квартиры стандартного комфорт-класса представлены жилыми комплексами «Станция Спортивная», «Залесный Сити», «Южный парк», «Сказочный лес» и «Палитра».

Жилье комфорт-плюс - это ЖК «Времена года», расположившийся в лесном массиве. Дома здесь небольшие по высоте, больше похожие на загородные, но со всеми приятными условиями городской квартиры. В число ЖК бизнес-класса входят ЖК «Столичный» и «Манхэттен». При строительстве «Столичного», кстати, впервые в Поволжье была реализована идея переходных мостов, что обеспечило комплексу несомненную изюминку. Ну а в центре Казани расположен ЖК элитного премиум-класса «Август Астры» с его домами «клубного типа» (он соседствует с уже сданным ЖК «Барселона»).

Все комплексы объединяет то, что благодаря собственному проектному бюро застройщика там создается уникальный архитектурный стиль. #Суварстроит декларирует в своих проектах удобство планировки, индивидуальность (которая часто подразумевает под собой использование инновационных солнечных батарей или необычные решения для общественных пространств) и постоянную готовность реагировать на запрос покупателя. Именно для этого девелопер постоянно внедряет передовые сервисы, не только значительно упрощающие покупку квартиры, но и делающие проживание в ней комфортным.

#Суварстроит не случайно держит в приоритете обратную связь с покупателями: организует опросы тех, кто уже купил квартиры в их ЖК, и тех, кто только собирается это сделать. Таким образом, компания постоянно мониторит потребности людей и учитывает это при строительстве жилья. Также #Суварстроит находится на прямой связи с народом благодаря запущенным компанией клиентским сервисам. Это «Служба заботы», «Трейд-ин» для тех, кто решил расшириться или менять квартиру на «класс» повыше, и даже специальный сервис для аренды в помощь тем, кто брал недвижимость для этих целей. Через онлайн-сервисы девелопера клиент может легко пройти «экскурсию» по любому из ЖК, забронировать понравившуюся квартиру и легко рассчитать ипотеку. Поскольку все 9 ЖК пока в разных стадиях готовности, у клиентов остается возможность покупки не только жилья в предчистовой или чистовой отделке, но и, собственно, на стадии строительства.

ЗАСТРОЙКА «ЛАИШЕВСКОГО УЗЛА»

Три из вышеупомянутых ЖК («Станция Спортивная», «Времена года» и «Южный парк») находятся на территории «Лаишевского узла». В последние годы там идет активное заселение, застраиваются обе стороны трассы на поселок Боровое Матюшино. В здешние новостройки заехали уже более 3 тысяч жителей.

Старт строительству «Станции Спортивной» давал Президент РТ Рустам Минниханов. На торжественном открытии он говорил о том, что здешние территории - очень удачный выбор для ЖК, ведь именно тут расположена автострада, интермодальная линия, возведенная еще к Универсиаде.

- Большой проект, 63 гектара, 60 домов, социальная, спортивная инфраструктура… Я считаю, что это будет очень комфортное, доступное жилье. Этот микрорайон будет очень востребован, - отмечал тогда президент. Тогда же он добавил, что республика будет помогать застройщику, чтобы проект был непременно реализован точно в намеченные сроки. Обещания вполне объяснимые, ведь для властей республики обустройство инфраструктуры для народа всегда было задачей приоритетной.

Поскольку комплексы «Станция Спортивная» и «Южный парк» относятся к территории Лаишевского района, у потенциальных покупателей квартир есть возможность оформить льготную ипотеку под 2,7%. Местные территории будут активно застраиваться дальше: в планах компании довести количество домов до 87, чтобы в них могли заселиться порядка 27 тысяч жителей. При этом тесноты не будет: площадь застройки составляет более 100 гектаров.

ОТ ДОРОГ - ДО ДЕТСАДОВ

Подход к строительству жилых комплексов предусматривает и развитие в них инфраструктуры. Здесь #Суварстроит придерживается комплексного подхода: упор делается не только на строительство жилья, но и на создание социальных и транспортных удобств. Так, в том же «Лаишевском узле» в прошлом году построили муниципальный детский сад (в «Южном парке» тогда же отстроили частный); в «Сказочном лесу» кроме детсада построили школу. Нынче детские сады одновременно возводятся в ЖК «Залесный сити», «Палитра» и «Южный парк». Новые социальные объекты будут отстраивать во всех ЖК вместе с ростом там количества домов.

Для взрослых же в том числе постоянно прорабатываются вопросы транспортной доступности: застройщик не остается в стороне в вопросах прокладывания развязок и автодорог. К примеру, если сейчас многие из тех, кто решил переехать за город, жалуются на постоянные пробки на въезде и выезде в столицу РТ, то выбравшим для себя «Лаишевский узел» повезло больше. Здесь имеется крупная транспортная развязка, которая соединила все три жилых комплекса с автодорогой Казань - Боровое Матюшино.