ГЖД и Татарстан вместе: новые маршруты, поезда и вокзалы

ОАО «РЖД» своей последовательной работой всегда выстраивает успешные отношения с регионами России. Одним из таких ярких примеров стало сотрудничество с Татарстаном.

Совместные проекты Горьковской железной дороги (ГЖД является структурным подразделением ОАО «РЖД») при софинансировании из бюджета республики придали новый импульс развитию железнодорожной инфраструктуры и Татарстана.

Так, за последние 10 лет при участии правительства региона было реконструировано и построено множество действительно важных объектов. Например, вокзалы на таких станциях, как Восстание (Казань-2), Юдино-1, Юдино-2, Васильево, Вятские Поляны и Кукмор, а также новые павильоны для пассажиров и платформы на Горьковской магистрали.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Казалось бы, сотрудничество ОАО «РЖД» с таким субъектом Российской Федерации, как Татарстан, может принести плоды, которые видны только внутри самого региона. Республика стала центром притяжения крупных спортивных событий мирового уровня, партнерство стало заметно на международном уровне.

Универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок Конфедераций, чемпионат мира по футболу FIFA 2018™ - все это потребовало коренных преобразований в железнодорожной инфраструктуре.

Особенно это было заметно, когда столица Татарстана - Казань удостоилась чести провести у себя Универсиаду-2013. Это был настоящий вызов не только для местных властей, но и для ГЖД. В итоге партнеров ждал успех. Так, город получил два принципиально новых и современных транспортно-пересадочных узла - «Казань-1» и «Казань-2». Они объединили потоки железнодорожного транспорта, междугородние автобусы и городской общественный транспорт.

А чего стоит масштабный проект по строительству железной дороги от вокзала до аэропорта. Он был выполнен со всеми условиями, присущими интермодальным перевозкам пассажиров на мировом уровне. На это, кстати, было выделено более 10 миллиардов рублей.

Отметим, что до 2014 года на данном участке курсировали электропоезда серии Desiro-Rus «Ласточка», вагоны которых имеют повышенную комфортность и безопасность для пассажиров. Именно Татарстан стал одним из первых регионов России, жители и гости которого смогли воспользоваться такими современными поездами.

Кроме того, в канун Универсиады-2013 в республике на линии ГЖД вышли и электропоезда новой серии ЭД-9Э производства ОАО «Демиховский машиностроительный завод». Эти комфортабельные вагоны нового поколения Татарстан опять-таки получил раньше других регионов страны.

Тогда, согласно решению Правительства Российской Федерации, для транспортного обеспечения Универсиады-2013 ОАО «РЖД» смогло выполнить программу по развитию и обновлению инфраструктуры Горьковской магистрали. По ней Татарстан, к слову, получил 26 миллиардов рублей инвестиций. Также порядка 12 миллиардов рублей было выделено на покупку новых железнодорожных составов и строительство новых остановок.

А в 2018 году, когда Казань снова оказалась в центре внимания - город принимал игры чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, с июня по июль для перевозки болельщиков и гостей в городе было назначено свыше 100 дополнительных поездов дальнего следования. Тогда регулярными железнодорожными рейсами в столицу Татарстана было доставлено более 96 тысяч пассажиров, отправлено же свыше 101 тысячи человек.

К 1000-ЛЕТИЮ

Кроме того, если углубиться в историю отношений ГЖД и Татарстана, то можно вспомнить и подарок жителям Казани, который был сделан в 2005 году к 1000-летию города. Он поднял транспортную инфраструктуру на новый уровень. Была открыта железнодорожная посадочная платформа Аметьево, которая совмещена с одноименной станцией метрополитена.

Также в 2007 году в День города и республики в столице Татарстана была торжественно открыта Казанская детская железная дорога. На ней можно не только покататься, но и освоить азы работы железнодорожника.

А уже в 2015 году из Казани в Москву были запущены фирменные двухэтажные поезда. Опять же новый уровень комфорта, а за счет этажности еще и низкие цены на билеты.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Если говорить о будущем - о перспективах развития Казанского региона ГЖД, то сейчас с участием Правительства Татарстана идет рассмотрение не менее масштабных и долгосрочных проектов.

Например, строительство в Казани кольцевой железной дороги. Город за счет активной жилой застройки быстро расширяется, и нужно решать вопросы эффективности транспортных потоков. Именно из-за выделенных путей и отсутствия на них пробок железная дорога наиболее приемлемое здесь решение. Да к тому же ее использование для этого является общемировой практикой, и, как мы еще знаем, в Казани железнодорожные остановки увязаны со станциями городского метрополитена.

Другой проект - более значимый не только для Татарстана и его столицы, но и для целого ряда регионов. Речь идет о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань. Демократичные цены на билеты и время в пути всего 3,5 часа. Это составит явную конкуренцию многим видам транспорта и поможет еще более тесно связать жизнь Казани не только с жизнью столицы России, но и других крупных городов, расположенных по маршруту ВСМ.