Коронавирус в Чувашии, последние новости на 29 июля 2020 года: регион перешел на 2 этап снятия ограничений

Согласно последним данным, в Чувашии было зарегистрировано еще 42 зараженных COVID-19. Так, по информации федерального оперштаба по борьбе с распространением короанвируса, с начала пандемии им в республике заразились 6 609 человек, из них к этому моменту 3 616 пациентов излечились, а 51 - скончался.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем после разрешения Роспотребнадзора врио главы Чувашии Олег Николаев подписал анонсированный указ о переходе региона ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений.

Так, разрешается возобновление работы магазинов непродовольственных товаров с торговой площадью до 800 квадратных метров и автошкол, имеющих лицензию.

Кроме того, к тренировкам могут возвратиться спортсмены сборных команд России и Чувашии. Правда, с условием - 1 человек на 4 квадратных метра.

Открываются и санаторно-курортные организации, имеющих медицинскую лицензию, для оказания услуг по реабилитации местных пациентов, перенесших новую коронавирус, имеющих хронические заболевания системы кровообращения, эндокринной системы и органов дыхания.

- При этом руководители организаций и индивидуальные предприниматели обеспечивают под личную ответственность своевременную дезинфекцию, соблюдение масочного режима всеми работниками, а также прием и обслуживание клиентов и/или посетителей при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания, - уточняют в пресс-службе правительства Чувашии.