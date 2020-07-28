Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 28 июля 2020 года: темп прироста заболеваемости равен 0,6%

По последней информации, в Марий Эл было зафиксировано 22 новых пациента с диагнозом коронавирус. Так, по данным регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, в республике с начала пандемии COVID-19 заразились 3 697 человек, из них 3 101, то есть 70,5%, уже излечился. Также в Марий Эл за этот период была зарегистрирована 31 смерть от коронавируса.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Как сообщает Роспотребнадзор, сейчас в Марий Эл темп прироста заболеваемости коронавирусом равен 0,6%, а коэффициент распространения – 0,88. Почти у половины заболевших отмечено легкое течение инфекции. При этом практически каждый второй зараженный является жителем или гостем Йошкар-Олы.

В свою очередь, по данным Минздрава Марий Эл, в инфекционных стационарах республики сейчас лечатся 474 пациента. 198 из них - с подтвержденной коронавирусной инфекцией